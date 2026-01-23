Fans neugierig: Ist Vanessa Nwattu bereit für neue Liebe?

Vanessa Nwattu (26) sorgt mit einem kurzen, aber eindeutigen Statement auf Instagram für Klarheit. Die Reality-TV-Bekanntheit, die sich bei Temptation Island VIP von ihrem Verlobten Aleksandar Petrovic (34) getrennt hatte, stellte sich jetzt in einer Fragerunde ihren Followern. Auf die Frage, ob sie bereit sei, eine neue Liebe zu suchen, ließ Vanessa keinen Zweifel an ihrer Haltung. "Suchen werde ich gar nichts – wenn die Liebe mich findet, ist es dann umso schöner. Let's see", antwortete sie in ihrer Story.

Die Trennung von Aleksandar hatte während der TV-Show hohe Wellen geschlagen. In den Folgen war zu sehen, wie die Beziehung zunehmend ins Wanken geriet und der Entschluss fiel, getrennte Wege zu gehen. Seitdem ist die Nachfrage nach Vanessas Liebesleben groß. Sie setzt jedoch auf Geduld und Gelassenheit. Ihr kurzer Insta-Satz kommt ohne Drama aus, klingt aber nach einer klaren Linie: kein aktives Dating, kein Hineinstolpern in den nächsten Wirbel – eher die Haltung, dass sich das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zeigt.

Doch nicht nur privat, auch beruflich bringt Vanessa frischen Wind in ihr Leben. Der Reality-Star hat bereits in der Vergangenheit angedeutet, dass sie sich neue Projekte im TV-Bereich vorstellen kann. Ob dabei auch Datingshows infrage kommen, die sie als Single in den Mittelpunkt rücken, kann sie aktuell noch nicht sagen. "Ja, ich meine, man stellt sich jetzt die Frage: 'Geht Vanessa ins Dating oder nicht?' Ich stelle mir die Frage auch. Ich habe keine Ahnung, ob ich schon bereit dafür bin", sagte sie im Gespräch mit Promiflash. Fans schätzen an Vanessa vor allem ihre ehrliche und offene Art, mit der sie stets für Unterhaltung sorgt. In ihrer noch jungen TV-Karriere hat sie gezeigt, dass sie eine Kämpferin ist, die bereit ist, Herausforderungen sowohl in der Liebe als auch im Leben anzunehmen. Ob das nächste Kapitel eine neue Liebe oder spannende TV-Projekte bringt, wird sich zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Realitystar

Anzeige Anzeige

Imago Vanessa Nwattu bei der Weltpremiere von "Manta Manta – Zwoter Teil" im Cinedom in Köln

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Januar 2026