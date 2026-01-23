Hitzewelle: Dr. Bob macht sich Sorgen um die Dschungelcamper

Wenn am 23. Januar die 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in der Nähe von Murwillumbah an der australischen Ostküste startet, schlägt ausgerechnet der Sommer gnadenlos zu – und genau das bereitet Dr. Bob (75) schon vor dem Einzug der Promis Kopfzerbrechen. Der TV-Arzt, der seit Jahren über das Wohl der Kandidaten wacht, blickt mit Sorge auf die Wetterprognosen. "Wir erwarten 38 Grad im Schatten. In der Sonne sind das dann über 40 Grad – und die Temperaturen könnten noch weiter steigen. Ich mache mir Sorgen um unsere Stars, denn die meisten trinken nicht genug Wasser", sagte er.

Zunächst sieht es noch nach einer kurzen Schonfrist für die Promis aus: Zum Auftakt sind Schauer und Tageshöchstwerte um die 27 Grad angesagt, am Samstag werden angenehme 28 Grad mit einer warmen Nacht erwartet. Doch dann dreht der australische Sommer auf. Schon am Sonntag soll das Thermometer auf etwa 34 Grad klettern, am Montag sind schweißtreibende 37 Grad prognostiziert, bei viel Sonne und kaum Wolken. Dr. Bob will deshalb streng auf Schattenpausen und Trinkmengen achten: "Sie stehen viel in der Sonne und unterhalten sich. Da muss ich dann streng sein", sagte er im Gespräch mit RTL. Laut Sender ist jedoch für die Sicherheit der Camper gesorgt: Das Team beobachtet die Wetterlage permanent, Blitzableiter, Feuerlöscher und ein Warnmeldesystem stehen bereit, um bei zunehmender Hitze oder plötzlichen Wetterumschwüngen schnell reagieren zu können.

Das Dschungelcamp in Australien ist für seine unbarmherzigen Bedingungen bekannt. Bereits in der Vergangenheit sorgten die extremen Wetterlagen Australiens, von Hitzewellen über Dürren bis hin zu heftigen Überschwemmungen, für dramatische Momente. Für die Stars der diesjährigen Show bedeutet die vorhergesagte Hitze eine weitere Herausforderung im Camp, wo Schattenplätze plötzlich zur heiß begehrten Währung werden.

ActionPress/ Stefan Gregorowius Dr. Bob

RTL / Patrick Heffels Hardy Krüger jr., Mirja du Mont, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Ariel und Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

RTL / Patrick Heffels Simone Ballack, Stephen Dürr, Samira Yavuz, Nicole Belstler-Boettcher und Hubert Fella im Dschungelcamp 2026