Verlobt? Katie Price teilt Bilder von Diamantring und Antrag

Katie Price (47) sorgt im Urlaub für Staunen: In Dubai präsentiert die Reality-TV-Ikone einen gigantischen Diamantring und behauptet, frisch verlobt zu sein. Auf Instagram zeigt die fünffache Mutter Bilder vor einem Meer aus roten Rosen, daneben der Arm eines unbekannten Begleiters – sein Gesicht bleibt verborgen. Die Aufnahmen entstanden während eines luxuriösen Aufenthalts am Golf, der in dieser Woche startete. Nur eine Woche zuvor war bekannt geworden, dass die Beziehung zu John Joe Slater vorbei ist. Nun spricht Katie von einem Antrag und einem neuen Kapitel – inklusive funkelndem Statement am Ringfinger.

Auf ihren Social-Media-Clips blitzen Ring und Rosen um die Wette, während die TV-Bekanntheit die romantische Szenerie in Szene setzt. Den Namen des Mannes an ihrer Seite verrät sie nicht, zu sehen sind lediglich gemeinsame Momente und ein kurzer Blick auf seinen Arm. Die 47-Jährige war in der Vergangenheit bereits achtmal verlobt und wäre damit zum neunten Mal kurz vor dem Traualtar. Die Romanze mit JJ hatte sie beendet, nachdem sie keine gemeinsame Zukunft mehr sah. Die beiden waren seit Februar 2024 liiert, nachdem er mit "Married at First Sight UK" in die Öffentlichkeit gerückt war. Nun zieht Katie in Dubai die Aufmerksamkeit erneut auf sich – mit XXL-Ring und viel Romantik.

Schon in den vergangenen Wochen hatte es hinter den Kulissen der Beziehung zu JJ immer wieder gekriselt. Das Umfeld der Reality-TV-Ikone berichtete, dass sie seit einiger Zeit mit sich selbst gerungen habe. "Katie hat seit einiger Zeit gehadert", zitierte die Daily Mail einen Insider. Sogar gemeinsame Kinder seien kurz ein Thema gewesen, am Ende sei es aber nur bei Zukunftsplänen geblieben. Für den Unternehmer wurde das anhaltende Chaos in Katies Leben zum Problem. Bereits vor etwa sechs Monaten hatte ein Insider gegenüber dem Magazin Closer verraten: "JJ hat genug von all dem Drama. Er hat ihr erklärt, dass sie endlich Verantwortung für ihre Finanzen übernehmen und ihr Leben in den Griff bekommen muss."

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2026

Instagram / katieprice Katie Price mit einem unbekannten Mann, Januar 2026

IMAGO / Cover-Images Katie Price und JJ Slater, März 2024