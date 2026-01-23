Nach Monaten: Kim Virginia und Nikola Grey teilen Selfie

Nach einer längeren Funkstille sorgen Kim Virginia Grey (30) und Nikola Grey (30) bei ihren Fans für Begeisterung. Das Reality-TV-Paar machte in der Vergangenheit mit Beziehungsproblemen Schlagzeilen und hat sich erstmals seit Monaten wieder zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt – und das quasi direkt aus dem Wohnzimmer: In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Kim ein gemeinsames Selfie der beiden. Darauf sind sie zu sehen, wie sie leicht in die Kamera lächeln. Begleitet wurde das Foto von einer mit Spannung erwarteten Botschaft: "Erstes gemeinsames Bild nach Monaten."

Das Selfie markiert die erste gemeinsame Aufnahme seit einer Phase, in der es zwischen den beiden heftig gekriselt hatte. In den vergangenen Wochen tauchten sie in ihren Feeds separat auf, gemeinsame Momente blieben aus. Dass Kim das Foto nun aktiv in ihrer Story teilt, lässt die Community aufmerksam werden. In den Kommentarspalten und auf Fan-Seiten wird das Bild bereits diskutiert, viele sprechen von einem möglichen Neuanfang, andere freuen sich schlicht über das Lebenszeichen als Paar. Eine offizielle Erklärung zum Status ihrer Beziehung gibt es bislang nicht, doch das zurückhaltende Lächeln und die gewählte Bildunterschrift setzen ein deutliches Signal.

Vor zwei Tagen hatte Kim bereits auf Instagram für Gesprächsstoff gesorgt. Anlass war ein kurzer Streit, den sie in ihrer Story zeigte und kurz darauf wieder löschte. Die Influencerin stellte klar: "War übrigens nichts Wildes gestern", und erklärte, dass Nikola "nur etwas zickig" gewesen sei. Auch sie selbst habe mit den Nerven zu kämpfen: "Wir sind einfach momentan am Maximum, was die Arbeitslast betrifft." Den Clip habe sie letztlich gelöscht, weil sie ihr Privatleben "maximal privat" halten wolle. "Also wirklich alles gut", versicherte die Reality-TV-Darstellerin ihren Fans. Auch wenn das Paar in der Vergangenheit mit hitzigen Szenen für Aufmerksamkeit sorgte, betonte Kim gegenüber ihrer Community: "Nach wie vor verheiratet."

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin