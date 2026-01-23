Nikola Grey erschüttert Fans: Seine Oma lag im Koma

Reality-TV-Star Nikola Grey (30) hat seine Community mit einer bewegenden Nachricht auf Instagram aufgeschreckt. In einer Story erklärte Nikola, dass er sich in den vergangenen Wochen kaum gemeldet habe – nicht nur wegen Arbeit, sondern vor allem wegen einer familiären Notlage. Vor rund anderthalb Wochen habe sein Vater ihm mitgeteilt, dass seine geliebte Oma plötzlich im Koma liege. Die Ärzte hätten die Chancen auf Besserung als sehr gering eingeschätzt. Nikola zog daraufhin die Reißleine, verschwand aus der Öffentlichkeit und suchte Abstand – ohne große Ankündigung, ohne Posts, nur mit sich und seinen Gedanken.

In seinen Clips schildert der Social-Media-Star, wie sehr ihn die Situation getroffen habe. "Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe mich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen", sagte Nikola in seiner Story. Parallel habe er still an Projekten gearbeitet, um die Zeit zu überbrücken. Die Wende kam erst vor wenigen Tagen: "Aber Gott sei Dank geht es ihr wieder besser. Sie wurde vorgestern aus dem Krankenhaus entlassen", erklärte er. Zuvor hatte Nikola berichtet, wie "richtig schlecht" es seiner Oma gegangen sei und dass die Lage "eine Katastrophe" gewesen sei. Nun ist die Erleichterung spürbar: Nach dem Aufwachen aus dem Koma habe sich ihr Zustand deutlich stabilisiert, die Sorge wich einem vorsichtigen Aufatmen.

Für Nikola zählt seine Oma "alles", wie er betont. Der Influencer spricht offen darüber, dass er in solchen Momenten Rückzug braucht, um mit der Belastung umzugehen. Zwischen Terminen, Drehs und Modeljobs pflegt er enge familiäre Bindungen, die ihm Halt geben. Privates teilt er meist dosiert, doch bei seiner Oma macht er eine Ausnahme – aus Dankbarkeit und Verbundenheit. In seiner Story bedankte sich Nikola ausdrücklich bei Gott für die überraschende Besserung. Die ruhigen Tage fernab der Öffentlichkeit nutzte er, um Kraft zu sammeln, bei der Familie zu sein und die gute Nachricht mit seinen Followern erst dann zu teilen, als die Lage sich tatsächlich entspannt hatte.

Nikola Glumac, Realitystar

Nikola Grey in Serbien, November 2025

Nikola Glumac, September 2025