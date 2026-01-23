Raus aus TV: Eva Benetatou plant neuen Job nach Dschungel

Eva Benetatou (33) wagt einen Neuanfang. Die ehemalige Bachelor-Finalistin ist ab heute Kandidatin im Dschungelcamp in Australien. Doch die Reality-TV-Welt sieht sie als Kapitel, dem sie bald den Rücken kehren möchte: Eva betrachtet ihr Abenteuer im Busch als Wendepunkt. "Der Dschungel kann für mich ein Neuanfang sein oder das Ende einer Ära", verrät sie gegenüber Bild. Nach Jahren voller Skandale und Kontroversen in der Öffentlichkeit zieht es sie zurück zu ihren beruflichen Wurzeln.

Eva, die früher bereits für Airlines wie Etihad Airways und Eurowings arbeitete, möchte zum Fliegen zurückkehren. "Ich habe mich lange genug emotional beeinträchtigen lassen. Jetzt baue ich mir ein festes zweites Standbein auf und gehe dahin zurück, wo mein Herz ist: ins Flugzeug", erklärt sie gegenüber dem Blatt. Allerdings sieht sie sich beim zweiten Anlauf nicht mehr als Flugbegleiterin: "Mein Ziel ist, als Pilotin bei einer Airline zu fliegen." Aktuell befinde sie sich in der Planungsphase.

Zuletzt hatte die Reality-TV-Darstellerin vor allem mit einem Fremdgeh-Skandal für Aufsehen gesorgt. Sie hatte eine Affäre mit Serkan Yavuz (32), der zu jener Zeit noch mit Samira (32) verheiratet war. Die Nachricht schlug damals hohe Wellen, als Eva im April öffentlich bestätigte: "Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir." Eine Entschuldigung an Samira blieb jedoch aus. Die Podcasterin erklärte ihren Instagram-Fans: "Mich hat sie blockiert und mir niemals auch nur eine Nachricht zukommen lassen." Im Dschungelcamp werden die beiden Frauen nun aufeinandertreffen.

RTL Evanthia Benetatou, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2026

Imago Eva Benetatou bei der Abreise der Dschungelcamp-Kandidaten am Flughafen Frankfurt am Main, 17.01.2026

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025