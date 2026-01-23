Rechtsstreit mit Bushido: Abou-Chaker will Berufung einlegen

Der jahrelange Rechtsstreit zwischen Bushido (47) und Arafat Abou-Chaker hat einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Das Berliner Kammergericht hat am 20. Januar 2026 ein Urteil aus dem Jahr 2023 bestätigt, wonach Abou-Chaker dem Rapper 1,78 Millionen Euro zahlen muss. Es ging um frühere Einnahmen aus der Zusammenarbeit der beiden, die nach Ansicht des Gerichts durch eine sittenwidrige Vereinbarung geregelt waren. Doch der Prozess scheint noch lange nicht abgeschlossen zu sein: Arafat will offenbar erneut in Berufung gehen. Das berichtet unter anderem RTL.

In der Urteilsbegründung wies das Gericht darauf hin, dass es keine Hinweise dafür gebe, dass es sich bei der Zusammenarbeit der beiden um eine gleichberechtigte Partnerschaft gehandelt habe. Vielmehr hätten die Vereinbarungen Arafat partnerähnliche Rechte eingeräumt, ohne eine echte gesellschaftsrechtliche Grundlage zu schaffen. Die Vereinbarung, die ihm 30 Prozent von Bushidos Einnahmen zusprach, wurde als "sittenwidrige Knebelung" beschrieben. Trotz der bisherigen Entscheidungen ist das Urteil noch nicht rechtskräftig, und Abou-Chaker hat offenbar bereits angekündigt, erneut vor Gericht ziehen zu wollen.

Für Aufsehen sorgte vor allem das klare Urteil gegen den Clan-Chef. Die Richter hatten nicht nur die Berufung abgewiesen, sondern betonten laut Bild auch, dass sowohl der Managementvertrag von 2007 als auch eine spätere Vereinbarung aus dem Jahr 2010 als sittenwidrig und nichtig eingestuft wurden. Besonders schwer wog der Vorwurf, Arafat habe laut Gericht mit einer Generalvollmacht "hinter dem Rücken" des Musikers agiert. Am Ende wurde der ehemalige Geschäftspartner nicht nur dazu verdonnert, sämtliche Prozesskosten zu tragen, sondern sollte außerdem rund zwei Millionen Euro an den Familienvater zurückzahlen.

Imago Bushido live auf seiner "Alles wird gut"-Tour in der ZAG Arena in Hannover, 14.01.2026

ActionPress Arafat Abou-Chaker im Landgericht Berlin

IMAGO / Berlinfoto Bushido, August 2020

