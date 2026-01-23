Ruhmsüchtig? Jetzt schießt Alana Hadid gegen Nicola Peltz

Jetzt schaltet sich auch Alana Hadid in den Familien-Zoff rund um Brooklyn (26) und Nicola Peltz-Beckham (31) ein – und das mit scharfen Worten auf Instagram. Die Designerin, Schwester von Gigi (30), Bella (29) und Nicolas Exfreund Anwar Hadid (26), reagierte auf einen Kommentar des Fotografen Eli Rezkallah und legte gegen Nicola nach. Während Brooklyn sich in seinem langen Post ganz klar hinter seine Frau stellte und mehr Ruhe forderte, spottete Alana: "Einen acht Absätze langen Rant über die schmutzige Wäsche seiner Familie mit 'alles, was wir wollen, ist Privatsphäre' zu beenden, sagt mir alles."

Dann wurde sie gegenüber der Schauspielerin noch deutlicher: "Und dieses Mädchen will definitiv keine Privatsphäre, sie versucht seit einem Jahrzehnt, berühmt zu sein." Die Influencerin, deren Bruder Anwar von 2016 bis 2018 mit Nicola liiert war, stieß damit in eine Kerbe, die bereits von Insidern befeuert wird: Während Brooklyn im Netz seine Loyalität zu Nicola bekräftigte und seinen Eltern vorwarf, seine Beziehung sabotiert zu haben, halten manche Beobachter dagegen, Nicola strebe gezielt nach mehr Aufmerksamkeit – und profitiere von der Strahlkraft der Beckhams.

Einige Nutzer werfen der Schauspielerin vor, ihre Partner gezielt von deren Familien zu entfremden – ein Vorwurf, der jetzt auch auf die alte Beziehung zu Anwar zurückfiel. Nicola soll während ihrer Liaison mit Anwar im Hadid-Haushalt für Spannungen gesorgt haben, in deren Folge Anwar den Kontakt zu seiner Familie zeitweise abgebrochen haben soll. Doch Anwars Mutter trat Gerüchten rund um einen totalen Kontaktabbruch damals entgegen. Yolanda (62) stellte im Netz klar, dass ihr Sohn weiterhin engen Kontakt zu ihr und seinen Schwestern pflegte.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Alana Hadid und Nicola Peltz-Beckham, Collage

Anzeige Anzeige

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week

Anzeige Anzeige

Getty Images Anwar Hadid und Nicola Peltz bei einer Vorführung des Films "Back Roads" beim Tribeca Film Festival in New York, April 2018