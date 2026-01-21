Distanzierte sich auch Nicola Peltz-Beckhams Ex von Familie?

Neue Vorwürfe im Netz setzen Nicola Peltz-Beckham (31) unter Druck: Nutzer behaupten, die Schauspielerin beeinflusse Partner so, dass sie sich von ihren Familien entfernten. Auslöser sind die aktuellen Spannungen rund um Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seine Eltern Victoria (51) und David Beckham (50), zu denen er sich jüngst öffentlich geäußert hat. Jetzt rückt auch Nicolas frühere Beziehung mit Anwar Hadid (26) in den Fokus. Die beiden waren ab 2016 rund anderthalb Jahre zusammen, lebten zwischen Los Angeles und New York und bewegten sich mit Freunden in der Model- und Schauspielszene. Nach der Trennung soll Nicola den Hadids auf Social Media entfolgt sein, darunter Gigi Hadid (30) und Bella Hadid (29). Fans sehen darin ein Muster – und klicken sich durch Follower-Listen, Kommentare und alte Interviews, beispielsweise auf X, auf der Suche nach Hinweisen.

Tatsächlich widerspricht die Familie Hadid zentralen Gerüchten: Mama Yolanda Hadid Foster (62) signalisierte online Unterstützung für Victoria und wies die Behauptung zurück, Anwar habe während der Beziehung zu Nicola den Kontakt zu seinen Eltern komplett abgebrochen. Ein Blick auf Anwars Profil stützt das: Er folgt seiner Mutter und seinen Schwestern weiterhin. Inmitten des Aufruhrs veröffentlichte der Schauspieler ein nachdenkliches Instagram-Video: "Ich denke, viele Menschen haben Angst, wenn sie weggehen oder für eine Weile verschwinden. Alles wird zusammenbrechen ... Ich denke, weg zu sein, war gut für uns alle." Auch alte Worte von Nicola über Anwar tauchen wieder auf. In einem Interview schwärmte sie: "Ehrlich, er ist ein Engel … Gigi und Bella sind so, so süß." Anonyme Stimmen behaupten dennoch, die Dynamik in der Hadid-Familie sei damals kühler geworden. Belegt ist das nicht – vieles speist sich aus Posts, Likes und Deutungen.

Vor Kurzem sorgte Brooklyn mit einem brisanten Statement auf Instagram für mächtig Wirbel in der Promi-Welt. Offen sprach er darüber, warum das Verhältnis zu seinen berühmten Eltern, Victoria und David, so zerrüttet ist. "Ich habe jahrelang geschwiegen und alles versucht, um diese Angelegenheiten privat zu halten. Leider haben meine Eltern und ihr Team weiterhin die Presse kontaktiert, sodass mir keine andere Wahl blieb, als für mich selbst zu sprechen", erklärte er offen. In seiner Abrechnung warf er seinen Eltern vor, sie würden "systematisch Lügen verbreiten" und Priorität auf die eigene Markenpflege statt auf echte Familienbindung legen. Besonders perfide empfand er die angeblichen Manipulationsversuche rund um seine Beziehung zu Nicola, von der David und Victoria ihn laut eigenen Angaben immer wieder abbringen wollten.

Getty Images Anwar Hadid und Nicola Peltz bei einer Vorführung des Films "Back Roads" beim Tribeca Film Festival in New York, April 2018

Getty Images Gigi, Yolanda und Bella Hadid im Januar 2018

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Oktober 2022