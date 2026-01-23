Victoria Beckham erstmals nach Brooklyns Kritik gesichtet

Victoria Beckham (51) wurde erstmals nach dem vernichtenden Statement ihres ältesten Sohnes Brooklyn (26) öffentlich gesichtet – und ihr Gesichtsausdruck spricht Bände. Mit einer schwarzen Basecap tief ins Gesicht gezogen, versuchte die Designerin, ihre Emotionen zu verbergen, während sie sich in einem Mercedes chauffieren ließ. Brooklyn warf seiner Mutter vor, seinen ersten Hochzeitstanz mit Ehefrau Nicola Peltz (31) "gekapert" zu haben. DJ Fat Tony, der bei der Hochzeit auflegte, enthüllte gegenüber der Daily Mail schockierende Details: "Brooklyn ist ein Kumpel von mir. Die ganze Situation ist einfach schrecklich, wie sie so öffentlich ausgetragen wurde." Victoria wirkte auf den Bildern, die der britischen Zeitung vorliegen, sichtlich mitgenommen von den schweren Vorwürfen, während die Beckham-Marke ihren größten Imageschaden seit Jahren erleidet.

Was genau geschah an jenem verhängnisvollen Hochzeitstag im April 2022? DJ Fat Tony packt jetzt aus und schildert die peinlichen Momente, die zur Familienkatastrophe führten. Als Latin-Star Marc Anthony (57) Brooklyn auf die Bühne rief, erwarteten alle Gäste den romantischen ersten Tanz mit seiner frisch angetrauten Ehefrau Nicola. Stattdessen wartete Victoria auf ihren Sohn! Fat Tony beschreibt die verstörende Szene: "Marc Anthony sagte 'leg deine Hände auf die Hüften deiner Mutter' und es war eine Latin-Sache, und die ganze Situation war wirklich peinlich für alle im Raum." Währenddessen flüchtete die gedemütigte Braut Nicola unter Tränen aus dem Ballsaal, gefolgt von ihrer gesamten Familie, die ebenfalls das Fest vorzeitig verließ. Brooklyn selbst sah "völlig am Boden zerstört" aus, als er realisierte, dass sein intimer Moment mit seiner Ehefrau von seiner eigenen Mutter überschattet worden war.

Im Umfeld der Familien gilt der Hochzeitstag schon länger als möglicher Wendepunkt in den angespannten Beziehungen zwischen dem Beckham- und dem Peltz-Clan. Bereits das erste große Treffen in der Villa von Nicolas Eltern in Palm Beach soll von wachsender Distanz geprägt gewesen sein – unter anderem, weil vorab ein Sicherheitsteam der Beckhams das Anwesen inspizierte, was bei den Gastgebern angeblich nicht gut ankam. Privat zeigen sich Brooklyn und Nicola nach außen hin als Einheit, posten verliebte Schnappschüsse und stellen sich öffentlich hintereinander, während Victoria und ihr Ehemann David nach wie vor als eng verbundene Familie auftreten. Dass dieser familiäre Zusammenhalt nun so öffentlich in Frage steht, macht die Situation für alle Beteiligten spürbar belastend – vor allem, weil gleich mehrere Generationen und zwei sehr unterschiedliche Familienwelten aufeinandertreffen.

Getty Images Victoria Beckham im Februar 2024

Getty Images DJ Fat Tony, Dezember 2023

Getty / Pascal Le Segretain Brooklyn und Victoira Beckham

