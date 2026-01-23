Wegen Streit? Nicola Peltz-Beckhams TV-Serie wird zerrissen

Nicola Peltz-Beckham (31) muss gerade einen herben Rückschlag verkraften – ihr neuestes TV-Projekt "The Beauty" wird von Kritikern regelrecht zerfleischt! Die Milliardärstochter, die ihr Vater einst als "weltberühmte Schauspielerin" betitelte, steht in Ryan Murphys (60) neuer Horror-Serie vor der Kamera. Doch das Ergebnis ist vernichtend: Die 11-teilige Serie wird als "beleidigend, verdummt und unhinged" abgestraft. Metro-Kritikerin Rebecca Cook vergab laut der Daily Mail sogar nur einen einzigen Stern und schrieb unverblümt: "Ich hatte Unsinn erwartet, aber ich war nicht auf diese Herausforderung vorbereitet, mich durch diese 11 Episoden zu kämpfen." Trotz eines Star-Aufgebots mit Bella Hadid (29), Ashton Kutcher (47) und Meghan Trainor (32) können selbst diese Namen nicht über das hinwegtäuschen, was ein Kritiker als "schamlose Schwafelei" bezeichnete. Die Serie wird beschuldigt, den preisgekrönten Film "The Substance" schamlos zu kopieren und dabei exzessive Gewalt und Sex zu verwenden.

Das Debakel ist nur das jüngste Kapitel in Nicolas Sammlung gescheiterter Filmprojekte. Ihr Schauspieldebüt gab sie bereits mit elf Jahren in "Deck the Halls" – ein Weihnachts-Flop, der auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes magere sechs Prozent erreichte. Es folgte "The Last Airbender", das als "Abscheulichkeit des Kinos" verrissen wurde, und "Transformers: Age of Extinction" – ein Kassenerfolg, den Kritiker als "viel Rummel um nichts" abtaten. Besonders schmerzhaft war 2024 der Verriss ihres Regiedebüts "Lola", bei dem sie auch das Drehbuch schrieb und die Hauptrolle spielte. Kritiker und Zuschauer brandmarkten den Film als reines "Eitelkeitsprojekt". "Ich hatte das Gefühl, dass der ganze Film darauf ausgelegt war, sie hübsch aussehen zu lassen und ihr schmeichelhafte Nahaufnahmen zu geben", schrieb ein Kritiker laut der Daily Mail. Besonders pikant: Trotz ihres privilegierten Hintergrunds spielte sie eine verarmte Teenagerin. Ein Instagram-User kommentierte empört: "Ich finde es beleidigend für Arbeiterinnen, die wirklich diese Realität leben, dass sie eine Milliardärin in einer Traumrolle sehen müssen." Nicolas Verteidigung gegenüber WWD klang reichlich schwach: "Ich fühle mich sehr verbunden mit den Charakteren, die ich erschaffen habe."

Abseits der Leinwand bleibt es unruhig. Während die Designerin Victoria Beckham (51) mit einem Chart-Comeback ihres Songs "Not Such An Innocent Girl" aus dem Jahr 2001 unerwartet Rückenwind erlebt, sorgt Brooklyns (26) öffentliche Abrechnung mit seinen Eltern für zusätzliche Schlagzeilen – von der geplatzten Brautkleid-Planung bis zu Vorwürfen über Kontrolle und Namensrechte. Nicola und Brooklyn präsentierten sich zuletzt entspannt und vertraut, suchten Nähe und setzten ein Zeichen der Geschlossenheit. Die Schauspielerin, die sich selbst gern über ihre Rollen definiert, pflegt enge Bande zu ihrer Familie und ihrem Hund, teilt Einblicke in den Alltag und hält die Kommunikation mit ihren Followern hoch. Persönliche Unterstützung aus dem engsten Kreis spielt für sie seit jeher eine große Rolle – gerade dann, wenn berufliche Projekte hitzig diskutiert werden.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und ihr neues Tattoo, Januar 2026

Getty Images Victoria Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week