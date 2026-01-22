Brooklyn & Nicola Peltz-Beckham erstmals seit Fehde gesehen

Arm in Arm, barfuß im Sand und mit strahlenden Gesichtern: Brooklyn (26) und Nicola Peltz-Beckham (31) haben sich erstmals nach dem eskalierenden Familien-Eklat wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. In Malibu, kurz nach Sonnenuntergang, spazierte das Paar entspannt am Strand entlang, an ihrer Seite ihr Rettungshund Lamb, wie auf Bildern bei Daily Mail zu sehen ist. Der älteste Beckham-Spross legte immer wieder schützend den Arm um die Schauspielerin, beide lachten, hielten Händchen und wirkten dabei erstaunlich gelöst – nur wenige Tage, nachdem Brooklyn mit einer sechsseitigen Erklärung gegen seine Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) ausgeteilt hatte.

Auch das Styling passte zur lässigen Szenerie: Nicola trug ein cremefarbenes Strickponcho, Jeans und Ballerinas, dazu Sonnenbrille und einen Coffee-to-go in der Hand, während Brooklyn in braunem Pullover, dunkler Hose und rückwärts getragener Cap unterwegs war. Laut britischen Medien spazierten die beiden fast eine halbe Stunde an der Brandung entlang, lachten, machten Fotos und präsentierten sich als Einheit. Beobachter werten den Auftritt als bewusst gesetztes Zeichen der Geschlossenheit: In seiner viel diskutierten Erklärung hatte Brooklyn unter anderem seine Loyalität zu Nicola bekräftigt.

Nach der öffentlichen Attacke Brooklyns schwieg Mama Victoria bisher eisern. Während die Designerin lediglich Geburtstagsgrüße an eine ehemalige Spice-Girls-Kollegin teilte, wich David den Fragen nach dem Familienstreit beim Weltwirtschaftsforum zwar aus, sagte im Gespräch mit CNBC jedoch allgemein: "Kinder dürfen Fehler machen, so lernen sie." Auch die Geschwister Romeo (23) und Harper (14) halten sich zum Statement ihres älteren Bruders Brooklyn zurück. Einzig Bruder Cruz (20) konnte sich ein paar Likes in den sozialen Netzwerken nicht verkneifen.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025

Getty Images David Beckham feiert mit Victoria Beckham den MLS-Cup-Sieg 2025

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Cruz Beckham, Romeo Beckham und Harper Seven Beckham, Geschwister