Hadids froh, dass Nicola Peltz nicht Schwiegertochter ist

Nachdem Brooklyn Peltz-Beckham (26) diese Woche mit einem sechsseitigen Instagram-Statement gegen seine eigenen Eltern David (50) und Victoria (51) schoss, rückt seine Ehefrau Nicola Peltz (31) immer mehr in den Fokus der Kritik. Denn die Schauspielerin und Milliardärstochter hat offenbar schon früher für Familiendramen gesorgt – nämlich bei den berühmten Hadids! Bevor sie Brooklyn um den Finger wickelte, datete Nicola den damals erst 17-jährigen Anwar Hadid (26), Bruder der Supermodels Gigi und Bella. Mit 22 war sie damit deutlich älter – ein Muster, das sich bei Brooklyn wiederholen sollte. Ein Insider aus dem Hadid-Umfeld packt nun in der Daily Mail aus: "Sie beanspruchte seine ganze Zeit und wollte immer die erste Priorität sein. Wenn sie das nicht war, rastete sie völlig aus."

Yolanda Hadid Foster (62), die Mutter von Anwar und selbst ein Reality-TV-Star, soll sogar persönlich Kontakt zu David und Victoria Beckham aufgenommen und ihnen Unterstützung angeboten haben, als deren Familienkrieg letzten Sommer eskalierte. Sie wisse aus eigener Erfahrung, wie schwierig Nicola sein könne, so die Daily Mail. Der Familien-Insider berichtet weiter: "(Anwar) war ein Teenager. Es drehte sich alles um sie. Sie hinterließ einen bleibenden Eindruck." Gerüchte, Anwar habe zeitweise sogar den Kontakt zu seiner eigenen Familie abgebrochen, entkräftigten die Hadids jedoch ausdrücklich. Allerdings: Nach der Trennung nach etwa anderthalb Jahren soll Nicola prompt der gesamten Hadid-Familie auf Social Media entfolgt sein, bevor sie dann eine Beziehung mit Brooklyn begann.

Alana Hadid kommentierte auf Instagram scharf, Nicola wolle keine Ruhe, sondern Aufmerksamkeit. "Dieses Mädchen will definitiv keine Privatsphäre, sie versucht seit einem Jahrzehnt, berühmt zu sein", so Alana. Rückendeckung bekam sie laut Page Six von Justin Anderson, einem früheren Hairstylisten von Nicola. Er nannte sie auf Instagram eine "schlechte Person" und schrieb: "Brooklyns Frau war eine der schlimmsten ‚Promis‘, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Sie ist es. Jeder weiß, wie eng die Beckham-Familie wirklich ist." Während das Paar nach außen Geschlossenheit demonstriert, betonen Bekannte von Anwar, Gigi und Bella unterdessen, der frühere Teenagerfreund lebe ruhiger, seit Nicola nicht mehr Teil seines Alltags sei.

Getty Images Gigi, Anwar, Yolanda und Bella Hadid bei der "Global Lyme Alliance" in New York 2015

Getty Images Anwar Hadid und Nicola Peltz bei einer Vorführung des Films "Back Roads" beim Tribeca Film Festival in New York, April 2018

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024