Rekordverdächtige Quoten: Dschungelcamp erobert Zuschauer

Auf diesen Tag haben Fans fast ein Jahr gewartet: Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) öffnen die Pforten des 19. Dschungelcamps. Und wieder einmal lockte eine der größten Realityshows im deutschen Fernsehen zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme. Laut einer Pressemitteilung von RTL können sich die Zuschauerzahlen auch in diesem Jahr wieder sehen lassen. Die Auftaktfolge landete bei beeindruckenden 4,27 Millionen Zuschauern, was einen Marktanteil von überdurchschnittlichen 20,6 Prozent ausmacht. Für den ersten Platz hat es allerdings nicht gereicht: Die ZDF-Sendung "Die Chefin" zog mit über 5 Millionen Zuschauern am Dschungel vorbei. Den Primetime-Sieg sicherte sich der Dschungel aber in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Hier erreichte das Kultformat mit 1,66 Millionen werberelevanten Zuschauern 37 Prozent.

Ein entscheidender Grund für das Interesse am Dschungelcamp 2026 könnten die diesjährigen Regeländerungen sein. Statt nur ein Camp und einen gemeinsamen Kampf um die Sterne aufzubauen, gibt es in diesem Jahr zwei Camps und einen bitteren Konkurrenzkampf. Sonja und Jan deuteten in der ersten Sendung aber schon an, dass die Kandidaten nur zu Beginn getrennt sein werden. Darüber hinaus locken vermutlich auch die Teilnehmer selbst die Reality-Fans an. Denn RTL setzte mit Gil Ofarim (43), Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) in diesem Jahr auf Promis, die keine reine weiße Weste haben.

Aber natürlich geht es beim Dschungel nicht nur um die zwischenmenschliche Dynamik der Kandidaten, sondern auch um die Challenges. In der Auftaktfolge wurde den Fans direkt alles geboten. Das blaue Team aus dem Hauptcamp musste sich einem Bungee-Sprung aus schwindelerregender Höhe stellen. Bis auf Eva Benetatou stürzten sich alle in die Tiefe und die Gruppe durfte sechs Sterne mitnehmen. Für das kleinere Team Gelb aus dem Camp Snake Rock wurde es weitaus ekliger. Sie mussten sich durch eine Masse aus Fleisch- und Fischabfällen wühlen, um dort mit ihren Schlüsseln die Sterne rauszuholen – das alles in einer Minute. Eine deutlich schwierigere Aufgabe, weshalb die fünfköpfige Gruppe sich auch nur zwei Sterne erspielen konnte. Einfacher wurde es bei der ersten gemeinsamen Challenge: Hier ging es an eine Essensprüfung und dabei konnte nur ein Team die erspielten Sterne mit nach Hause nehmen – im letzten Duell schluckte Eva ihre Huntsman-Spinne schneller als Hubert Fella (58) und somit durfte Team Blau mit sechs Sternen von dannen ziehen, während Team Gelb leer ausging.

Anzeige Anzeige

RTL Die Kandidaten des Dschungelcamps 2026

Anzeige Anzeige

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen beim Dschungelcamp-Star, Januar 2026

Anzeige Anzeige

RTL Eva und Hubert im Dschungelcamp 2026