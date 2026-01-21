Brooklyn Beckham vermisst Schwester Harper "schmerzlich"

Brooklyn Peltz-Beckham (26) soll unter einem ganz besonderen Schmerz leiden: Während er seit Monaten öffentlich mit seinen Eltern David (50) und Victoria (51) im Clinch liegt und auch die Beziehung zu seinen Brüdern Romeo (23) und Cruz (20) als zerrüttet gilt, vermisst er ausgerechnet einen der stillsten Menschen in diesem Drama schmerzlich – seine kleine Schwester Harper (14). Der 26-Jährige hatte Anfang der Woche auf Instagram in einem langen Online-Statement schwere Vorwürfe gegen seine prominenten Eltern und Brüder erhoben und ihnen Kontrolle, Demütigung und gezielte Angriffe in den Medien vorgeworfen. Harper erwähnte er darin kein einziges Mal, obwohl die 14-Jährige weiterhin mit David und Victoria unter einem Dach lebt. Laut The Sun soll genau diese Konstellation dafür sorgen, dass der Kontakt der Geschwister derzeit praktisch nicht stattfindet – sehr zu Brooklyns Leidwesen.

Wie The Sun berichtet, soll Brooklyn die enge Bindung zu Harper "schmerzlich vermissen". "Er liebt Harper sehr und wünscht sich, es gäbe einen Weg, sie zu sehen, ohne seine Eltern zu sehen", wird ein Insider zitiert. Bereits Ende 2025 hatte der Model-Influencer seine Familie auf Instagram blockiert, was Cruz damals öffentlich kommentierte. Der Konflikt eskalierte zuletzt, als Brooklyn in seinem Statement unter anderem behauptete, seine Eltern hätten versucht, ihn vor der Hochzeit "zur Abgabe der Rechte an meinem Namen zu drängen", seine Mutter habe Nicola Peltz (31) das Brautkleid im letzten Moment abgesagt und bei der Feier "unangemessen" mit ihm getanzt. Über die Situation mit Harper heißt es, er wolle sie aus dem Streit heraushalten – die "grundlegende Logistik" mache das aber extrem schwierig.

Harper gilt in der Familie als Sonnenschein, um den sich Geschwister und Eltern oft geschlossen scharten. Zwischen Brooklyn und der Teenagerin soll es in der Vergangenheit eine besonders warme Geschwister-Dynamik gegeben haben, auch mit Nicola verstand sich die Schülerin Berichten zufolge gut. In ruhigeren Zeiten verbrachte die Patchwork-Clique viel Zeit bei Familienanlässen, bei Fußballspielen von David oder bei Modeevents von Victoria. Freunde erzählen, dass Harper gern Zeit mit ihren Brüdern verbringt und familiäre Rituale liebt – vom gemeinsamen Essen bis zu ausgelassenen Geburtstagsfeiern. Gerade diese kleinen, vertrauten Momente fehlen Brooklyn nun offenbar am meisten.

Instagram / Brooklyn Peltz-Beckham Brookly Peltz-Beckham, Harper Seven Beckham und Nicola Peltz-Beckham

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Cruz Beckham, Romeo Beckham und Harper Seven Beckham, Geschwister

IMAGO / Cover-Images Brooklyn Beckham, September 2025