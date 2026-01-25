Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham wünschen sich viele Kinder

Nicola (31) und Brooklyn Peltz-Beckham (26) sprechen offen über ihren großen Familienwunsch – und wie konkret die Pläne bereits klingen. In einem Gespräch mit der Zeitung The Times erzählte Nicola, wann und wie sie sich Nachwuchs vorstellt, woher der Wunsch rührt und wie sehr die beiden an einem Strang ziehen. Die Schauspielerin schwärmte zunächst von Harper (14), Brooklyns kleiner Schwester, und leitete damit zu einem sehr persönlichen Thema über: Kinder. "Er möchte am liebsten sofort Kinder haben", sagte Nicola über ihren Mann und stellte klar, dass sie selbst noch "ein paar Jahre" warten wolle. Beide wünschen sich eine große Familie, und zwar nicht nur auf dem Papier.

Im selben Interview machte Nicola deutlich, wie umfangreich diese Familienplanung sein könnte. "Wir wollen auf jeden Fall eine große Familie. Er hat drei Geschwister und ich habe sieben", erklärte sie. Auf die Frage, ob tatsächlich bis zu acht Kinder realistisch seien, antwortete sie vorsichtig, aber eindeutig: "Das ist viel, aber … ich weiß nicht. Wir wollen einige Kinder adoptieren und auch eigene haben. Das wäre der Traum." Dass beide aus großen Familien kommen, prägt den Blick auf die Zukunft: Nähe, Zusammenhalt und viele Geschwister – diese Mischung soll irgendwann auch den Alltag der beiden bestimmen. Ein Zeitpunkt bleibt offen, der Wunsch dahinter dagegen nicht.

Privat stehen Nicola und Brooklyn schon lange im Fokus, denn beide bewegen sich zwischen zwei äußerst bekannten Familien. Während Brooklyn als Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) aufwuchs, stammt auch Nicola aus einer prominenten Großfamilie. Ihre Verwandten sind in unterschiedlichen Bereichen erfolgreich – von Wirtschaft über Sport bis hin zu kreativen Projekten. Treffen der Familien sorgten in der Vergangenheit daher immer wieder für Gesprächsstoff. Auf Social Media teilt das Paar regelmäßig Zärtlichkeiten, gemeinsame Alltagsmomente und Urlaube, was bei Fans den Eindruck eines sehr harmonischen Miteinanders hinterlässt. Auch aus ihrem Umfeld heißt es, dass die beiden viel Zeit miteinander verbringen und großen Wert auf Zusammenhalt legen.

Anzeige Anzeige

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / Brooklyn Peltz-Beckham Brookly Peltz-Beckham, Harper Seven Beckham und Nicola Peltz-Beckham

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham, Juni 2025