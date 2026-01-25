Vor Nicola: Diese Girls datete Brooklyn Peltz-Beckham

Brooklyn Peltz-Beckham (26) ist heute mit Nicola Peltz-Beckham (31) glücklich verheiratet, doch sein Liebesleben stand schon früh im Fokus der Öffentlichkeit. Seine erste große Liebe war Schauspielerin Chloë Grace Moretz (28), mit der der älteste Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) als Teenager eine stürmische On-Off-Beziehung führte. Die beiden lernten sich laut dem Magazin People bei einem SoulCycle-Kurs kennen und machten ihre Liebe 2016 öffentlich. Doch nach einer intensiven Zeit und mehreren gemeinsamen Red-Carpet-Auftritten ging das Paar 2018 endgültig getrennte Wege.

Nach der Trennung folgten kurze Liaisons mit Model Lexi Wood, YouTuberin und Model Lexy Panterra (36) sowie Hana Cross. Mit Letzterer zeigte Brooklyn sich ab Dezember 2018 immer öfter in der Öffentlichkeit, doch auch diese Beziehung hielt nicht lange. Erst als er 2019 bei einer Party Nicola wiedertraf – das erste richtige Gespräch, nachdem sie sich Jahre zuvor auf dem Coachella-Festival begegnet waren –, begann ein neuer Abschnitt. Kurz darauf zog er in die USA und die beiden wurden unzertrennlich. 2020 verlobten sie sich und im April 2022 feierten sie eine glamouröse Hochzeit in Florida.

Trotz des Familienglücks mit Nicola geriet Brooklyn nach der Hochzeit immer wieder ins Zentrum von Spekulationen um angebliche Streitigkeiten mit seinen berühmten Eltern Victoria und David Beckham. In einem Instagram-Statement erklärte Brooklyn kürzlich, dass seine Eltern schon seit Jahren versuchen würden, seine Beziehung mit Nicola zu zerstören. Vor wenigen Tagen meldete sich mit Tallia Storm (27) eine weitere ehemalige Freundin von Brooklyn zu Wort. Die Sängerin blickte im Gespräch mit Mirror auf ihre Teenager-Beziehung im Jahr 2014 zurück. "Offensichtlich mochte sie mich nicht", sagte Tallia über Victoria. Sie behauptete, die Designerin habe damals sogar Paparazzi vor ihrem Konzert platziert. Sie berichtete außerdem von weiteren spannungsgeladenen Momenten. Trotz der Schwierigkeiten machte Tallia klar, dass sie auf der Seite ihres Ex-Freundes stehe: "Es erfordert Mut, so offen zu sein."

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Chloë Grace Moretz und Hana Cross

Getty Images Tallia Storm bei den Brit Awards 2024