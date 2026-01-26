Erster Auftritt nach Vorwürfen: Beckhams zeigen sich vereint

Paris wird zur Bühne für ein starkes Familien-Statement: Victoria (51) und David Beckham (50) zeigten sich zur Haute Couture Fashion Week geschlossen mit ihren Kindern, nur Tage nach Brooklyn Peltz-Beckhams (26) heftigem öffentlichen Angriff auf seine Eltern. Am Montagnachmittag verließ die berühmte Familie gemeinsam das Pariser Luxushotel "La Réserve", wie Fotos zeigen, die People vorliegen. Vorne gingen Victoria und David, eng miteinander verbunden, direkt dahinter Tochter Harper (14), während auch die Söhne Romeo (23) und Cruz (20) mit ihren Freundinnen Teil des Auftritts waren. Der gemeinsame Walk durch Paris kommt nach turbulenten Tagen, in denen Brooklyn seinen Eltern schwere Vorwürfe gemacht hatte.

In dem viel beachteten Instagram-Statement hatte Brooklyn seinen Eltern unter anderem Kontrollsucht vorgeworfen und behauptet, sie hätten seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31) immer wieder "konstant respektlos" behandelt. Er warf seiner Mutter außerdem vor, gezielt Frauen aus seiner Vergangenheit wieder in sein Leben zu holen und schilderte die angeblich schwierigen Versuche, Zeit mit seinem Vater zu verbringen: "Trotzdem sind wir nach London für den Geburtstag meines Vaters gereist und wurden eine Woche lang abgewiesen, während wir in unserem Hotelzimmer saßen und versucht haben, gemeinsame Zeit mit ihm zu planen." Während der Wirbel um die Vorwürfe anhielt, wurde David zunächst beim Weltwirtschaftsforum in Davos gesichtet, Victoria zeigte sich erst einige Tage später wieder öffentlich – der aktuelle Auftritt in Paris ist das erste Mal, dass die Familie nach dem Streit komplett zusammen vor Kameras erscheint.

Wenige Tage zuvor hatte sich auch Cruz schon wieder auf Instagram gezeigt – allerdings auf seine ganz eigene Art. Während die ganze Welt auf eine Reaktion zum Familienstreit wartete, präsentierte sich der Musiker lieber mit Gitarre im Tonstudio in London und kündigte an, sich auf intime Konzerte zu konzentrieren. Statt sich zum Drama zu äußern oder Partei zu ergreifen, setzte der Künstler ein klares Zeichen für Stille und Fokus auf seine Arbeit. Dieser zurückhaltende Umgang mit privaten Themen war vielen Fans bereits in den vergangenen Jahren an dem 20-Jährigen aufgefallen. Der Künstler zeigt sich zwar regelmäßig bei Familien-Events und stylischen Auftritten mit seiner Mutter, doch über Interna spricht er selten.

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week

Imago Cruz und Brooklyn Beckham bei der Fashion Week in Paris, 2024