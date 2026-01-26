Victoria und David Beckham schwelgen in Familienerinnerungen

David (50) und Victoria Beckham (51) melden sich inmitten des dramatischen Familienzoffs mit Sohn Brooklyn (26) plötzlich öffentlich zu Wort – allerdings nicht mit einem Statement, sondern in der Kommentarspalte eines Freundes auf Instagram. Der Star-Fotograf Platon Antoniou veröffentlichte zwei alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus einem Shooting mit David aus dem Jahr 2006 in Los Angeles, damals noch als Real-Madrid-Star. Auf dem nackten Rücken des Sportlers: die tätowierten Namen seiner Söhne Brooklyn, Cruz (20) und Romeo (23). Dazu schreibt der Fotograf: "Berühmtheit hat einen hohen Preis, und oft sind es die Familienmitglieder, die dafür bezahlen müssen." Unter den Bildern schreiben David und Victoria nun Worte, die tief blicken lassen: David reagiert knapp, aber deutlich mit "Gute Erinnerungen", während Victoria kommentiert: "Das bringt tolle Erinnerungen zurück!"

Platon erzählt in seinem Instagram-Post ausführlich von dem Tag des Shootings und zeichnet ein fast filmreifes Bild der Beckhams als junge Familie. Victoria war damals mit den Kindern im Studio, Brooklyn sieben Jahre alt, Romeo vier und Cruz noch ein Baby. Während die Designerin sich um die Jungs kümmerte, begann der Fotograf mit David zu arbeiten – bis Brooklyn plötzlich mit einem Fußball unter dem Arm auf das Set rannte, sich an das Bein seines Vaters klammerte und damit eine spontane Kuschelpause einläutete. Kurz darauf stieß auch Victoria mit den beiden anderen Söhnen dazu, die ganze Familie fiel in eine innige Gruppenumarmung. "Diese Zärtlichkeit zu sehen, war sehr bewegend", schreibt Platon in dem Post.

Die Lage zwischen Brooklyn und seinen Eltern bleibt angespannt. Der älteste Beckham-Sohn hatte kürzlich in einem öffentlichen Statement bei Instagram mit seiner Familie abgerechnet - vor allem Mama Victoria nahm er dabei in die Mangel. Direkt geäußert haben sich David und Victoria bisher zwar nicht zu den Aussagen ihres Sohnes, doch ihre jüngsten Kommentare im Netz lassen erahnen, wie hart sie Brooklyns Worte getroffen haben. Zuletzt hatte ein Insider verraten, dass die gekränkten Eltern ihren Sohn trotz allem wieder in die Familie aufnehmen würden.

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham David Beckham im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham David Beckham mit seinem Sohn Brooklyn