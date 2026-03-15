So geht Luke Grimes mit fordernder "Marshals"-Storyline um

Luke Grimes (42) hat sich in einem Interview zum Tod der Serienfigur Monica in "Marshals" geäußert und erklärt, warum sein Charakter Kayce Dutton vorerst keine neuen romantischen Beziehungen eingehen wird. Die erste Folge des "Yellowstone"-Spin-offs schockte zahlreiche Fans, als bekannt wurde, dass Monica, die Ehefrau von Kayce und Mutter seines Sohnes Tate, verstorben ist. Der Tod ereignete sich zwischen dem Ende der ursprünglichen Serie und dem Start der neuen Show und fand somit außerhalb der Bildschirmzeit statt. Es wird angedeutet, dass Monica an Krebs starb, der durch Giftstoffe verursacht wurde, die in der Broken Rock Reservation entsorgt worden waren. Für Luke war die Nachricht zunächst ebenfalls überraschend, wie er gegenüber Entertainment Weekly verriet: "Sie war sein ganzes Herz", so der Schauspieler über die Beziehung zwischen Kayce und Monica.

Der Schauspieler betonte in dem Interview, dass es sich falsch anfühlen würde, wenn Kayce zu schnell wieder in die Dating-Welt einsteigen würde. "Es würde sich sehr pflichtbewusst anfühlen, als wäre es etwas, das man mit seinem Hauptdarsteller tun muss. Nicht in diesem Fall", erklärte Luke. Eine zu schnelle neue Romanze würde die jahrelange Liebesgeschichte zwischen Kayce und Monica entwerten und die Frage aufwerfen, ob die Beziehung überhaupt echt gewesen sei. Falls es jemals zu einer neuen Liebe kommen sollte, müsse dies organisch und über einen längeren Zeitraum geschehen. Besonders persönlich wurde Luke, als er zugab: "Eine Szene zu drehen, in der ich jemanden küsse, würde sich anfühlen, als würde ich fremdgehen. Ich würde mich wirklich schuldig fühlen."

Auch Showrunner Spencer Hudnut bestätigte, dass die Serie behutsam mit Kayces Trauer umgehen wird. "In der ersten Hälfte der Staffel geht es vor allem darum, dass Kayce erkennt, dass er sich seiner Trauer stellen muss, um mit seinem Leben weitermachen zu können", erklärte er. Luke und Spencer hätten viel Zeit damit verbracht zu besprechen, wie weit man in der ersten Staffel mit dem Charakter gehen könne, ohne respektlos zu werden. Der Schauspieler selbst zeigte sich beschützend gegenüber der Beziehung zwischen Kayce und Monica. "Vielleicht wird das irgendwann passieren, aber es muss eine Weile dauern", so Luke abschließend.

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Getty Images Luke Grimes, November 2022

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LMK/ActionPress Luke Grimes und Kevin Costner in "Yellowstone"

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Getty Images Luke Grimes, Schauspieler

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