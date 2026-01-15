Harry Styles schickt Fans eine kryptische Sprachnachricht

Harry Styles (31) hat seine Fans am Mittwochabend mit einer unverhofften Sprachnachricht in helle Aufregung versetzt. Der Sänger verschickte über einen WhatsApp-Kanal, zu dem man über eine kryptische Website gelangt, ein kurzes Audio, in dem er die Zeile "We belong together" singt. Der 31-Jährige hatte in den vergangenen Tagen bereits Andeutungen gestreut: ein neunminütiges YouTube-Video, neue Hinweise auf einer Webseite und weltweite Plakatmotive. All das deutet auf ein Comeback-Projekt hin, das seine Community seit Tagen beschäftigt und nun mit der Stimme des Stars selbst neuen Schwung bekommen hat.

Die Spurensuche begann mit dem Clip "Forever, Forever", der am 27. Dezember online ging und Szenen von Harrys letztem "Love On Tour"-Finale in Reggio Emilia zeigt – inklusive einer emotionalen, bislang unveröffentlichten Piano-Passage. Kurz darauf tauchten in Großstädten Poster mit Sätzen wie "We belong together", "See you very soon" und "Here we go again" auf. Parallel ging die Seite webelongtogether.co live, die ein Konzertpublikum in Endlosschleife zeigt und Nutzer in einen WhatsApp-Kontakt namens HSHQ weiterleitet. Wer dort interagiert, erhält eine Bestätigung und konnte nun die besagte Sprachnachricht abspielen. Laut Daily Mail arbeitet der Brite zudem im Studio an einem neuen Album, das als besonders emotional beschrieben wird.

Auch in der Liebe lief es zuletzt rund für den Sänger: Wie das Magazin Us Weekly vor einigen Wochen berichtete, bekommt die Beziehung von Harry zu Zoe Kravitz (37) prominente Unterstützung aus dem engsten Kreis. Vater Lenny Kravitz (61) ist voll des Lobes und sagte über die beiden: "Sie sind ein tolles Paar. Sie machen sich glücklich und wirken wie beste Freunde, die miteinander ausgehen." Bereits im Herbst wurden Harry, Zoe und Lenny gemeinsam im New Yorker West Village beim Lunch gesichtet, später reiste der Musiker seiner Freundin sogar nach Europa hinterher. Laut Insidern verbrachten Zoe und der Brite zuletzt Weihnachten gemeinsam mit seiner Familie in England und präsentierten sich auch sonst Hand in Hand in der Öffentlichkeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoe Kravitz bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2025