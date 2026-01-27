Marketing-Coup? GNTM-Lieselotte verschenkt jetzt ihre Songs

Lieselotte Reznicek (70) meldet sich mit neuer Musik auf TikTok zurück – und macht ihren Fans gleich ein Geschenk. In ihrem neuen Video haucht das Model die Zeile "Schwester, Schwester, meine kleine Schwester, hörst du mich?" ins Mikrofon, bevor sie strahlend erklärt: "Jetzt ist der neue Song draußen. Den könnt ihr benutzen, lustige Videos machen und sie damit unterlegen." Während die Nutzung anderer Musik für Influencer oftmals rechtliche Probleme mit sich bringt, verspricht Lieselotte, man müsse sich bei ihr keine Sorgen machen: "Ich bin ja mein eigenes Plattenlabel, bin ja die Chefin. Das kostet euch nichts", so die ehemalige GNTM-Teilnehmerin. Doch ein Blick in die Kommentarspalte verrät: Ihr großzügiges Angebot stößt nicht überall auf Anklang.

Unter dem Clip sammelten sich schnell zahlreiche Kommentare – von spitzen Sprüchen wie "Danke, aber ich verzichte freiwillig" bis hin zu enthusiastischen Reaktionen, die Lieselottes musikalische Fähigkeiten loben. In dem Video spricht Lieselotte aber nicht nur über die kostenfreien Nutzungsmöglichkeiten, sondern auch über die ernste Geschichte hinter ihrem neuen Hit: "Der Song hört sich erstmal so nett an: 'Küss mich, küss mich mal!' Aber nein, nein, nein!", stellt sie klar und kündigt an, dass es vor allem die Strophen in sich haben. "Der Song handelt von einer toxischen Beziehung. Leider musste ich das auch mal erleben", berichtet die Blondine nachdenklich.

Wer Lieselotte schon länger verfolgt, weiß: Die ehemalige GNTM-Kandidatin, die 2022 den sechsten Platz in der Castingshow belegte, ist in der Musikbranche längst ein alter Hase. Schon zu DDR-Zeiten feierte sie Erfolge als Sängerin mit ihrer eigenen Band Mona Lise. Heute zeigt sie sich als gereifte Persönlichkeit, die die Nähe zu ihrer Fangemeinde intensiv pflegt – oft direkt und humorvoll. Dazu passt auch, dass sie ihre Inhalte freigibt, statt sie hinter Hürden zu verstecken. Für viele, die ihren lebhaften Stil mögen, ist genau dieses Unkomplizierte Teil der Faszination – eine Mischung aus Direktheit, Selbstironie und dem Willen, persönliche Erfahrungen in Kunst zu verwandeln, die andere im Alltag begleiten kann.

Imago Lieselotte Reznicek bei der Preview zur 20. Staffel von Germany’s Next Topmodel im Zoo Palast Berlin, Februar 2025

Imago Anita Schaller, Lou-Anne, Luca Lorenz, Martina, Noëlla und Lieselotte Reznicek beim GNTM meets Formula E Photocall in Berlin, 2022

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022