Bettina Wulff und ihr Bodyguard-Freund Mark sind getrennt

Bettina Wulff (52) und ihr Partner Mark Lambrecht haben sich getrennt. Die frühere First Lady und der Promi-Bodyguard, mit dem sie seit Ostern 2025 auf Sylt Seite an Seite gesehen wurde, gehen nun getrennte Wege. Das Paar war zuletzt oft auf der Insel unterwegs und zeigte sich im Restaurant "BeachHouse" vertraut. Neun Monate nach den innigen Szenen ist das Kapitel beendet. "Wir bestätigen, dass wir uns einvernehmlich getrennt haben und uns weiterhin sehr freundschaftlich verbunden sind und bleiben werden", erklärte Bettina am Mittwoch gegenüber der Bild. Aus ihrem Umfeld heißt es, es gehe ihr gut. Wo sie künftig leben wird, blieb zunächst offen.

Die Beziehung zu Mark war nach dem Ehe-Aus mit Christian Wulff (66) der Neustart, den viele für dauerhaft hielten. Im April 2025 hatte Christians Büro gegenüber der dpa erklärt, die Eheleute hätten sich "vor längerer Zeit endgültig getrennt". Im August folgte die Scheidung am Amtsgericht Burgwedel. Bettina zog danach bei Mark auf Sylt ein, kümmerte sich laut Umfeld liebevoll um seine schulpflichtige Tochter und arbeitete auf der Insel im Marketing und in der Kommunikation für den Luxusimmobilien-Anbieter Sotheby's Sylt. Freunde sprachen von Zukunftsplänen, im Umfeld war sogar von Hochzeit die Rede. Konkrete Gründe für das jetzige Liebes-Aus nennen beide nicht. Einvernehmlichkeit und ein freundschaftliches Miteinander – mehr wurde nicht bekannt.

Sylt war für Bettina schon lange ein Herzensort. Auf der Insel wirkte ihr Alltag mit Mark bewusst bodenständig und weniger glamourös. Zuvor hatte die Unternehmerin immer wieder Phasen der Nähe und Distanz mit Christian erlebt, ehe beide die Beziehung 2025 endgültig schlossen. Mit Mark fand die PR-Fachfrau einen Begleiter, der abseits roter Teppiche Sicherheit gab und mit dem sie offen Zuneigung zeigte. Dass die 52-Jährige und der ehemalige Bodyguard von Heidi Klum (52) nun getrennte Wege gehen, ändert nichts daran, dass Bettina den vertrauten Ton wahrt. Die Betonung auf "freundschaftlich verbunden" klingt nach Respekt, nach einem bewussten Schlussstrich und nach dem Wunsch, dass Privates privat bleibt.

Getty Images Bettina Wulff, 2017

Getty Images Bettina und Christian Wulff, Januar 2017

Imago Ex-First-Lady Bettina Wulff in Hannover, 20. Mai 2024