Das plant Samuel Sohebi nach "#CoupleChallenge"-Teilnahme

Samuel Sohebi will nach seinem Debüt bei #CoupleChallenge richtig im Reality-TV durchstarten – und macht daraus kein Geheimnis. Im Gespräch mit Promiflash erzählt der Stylist, der eigentlich aus der Modewelt kommt, wann und wo der Schalter bei ihm umgelegt wurde: während der Dreharbeiten zum Format, gemeinsam mit seiner TV-Partnerin Emmy Russ (26) an seiner Seite. Was er jetzt plant? Mehr Auftritte vor der Kamera, mehr Echtzeit, mehr Samuel. "Reality-TV ist mein nächstes Goal. Also, ich will das", stellt er klar – und verspricht, im Fernsehen künftig genau der zu sein, der er ist.

Im Interview beschreibt Samuel, dass ihn die offene Atmosphäre am Set überrascht habe. "Ich muss ehrlich sagen, ich komme aus einer Welt, wo man darauf achten muss, was man sagt und was man denkt. Aber hier hieß es: 'Samuel, sei einfach du selbst.' Und ich habe extra gefragt: 'Sind Sie sich sicher?' Und die so: 'Ja.'", sagt er. Der Stylist sieht darin den Startschuss für seinen neuen Weg: "In einer Welt, wo ich sagen kann, was ich wirklich denke – Halleluja! Ich mache nur noch Reality. Ich glaube fest daran, dass ich da die Zukunft sehe bei mir." Und scherzte: "Ich hoffe, dass ich mal einen Oscar dafür gewinne."

Zuletzt äußerte sich Samuel auch zur sich anbahnenden Lovestory zwischen Emmy und Aleksandar Petrovic (34) am Set der Show. Im Gespräch mit Promiflash verriet der Realitystar, wie es war, plötzlich neben den beiden Turteltauben zu stehen: "Es war schon sehr süß, muss ich sagen", erzählte Samuel offen, betonte aber auch, wie fordernd die Situation für ihn wurde. "Es war nicht so ganz einfach. Es war mein erstes Format und meine Teampartnerin hat ihre Aufmerksamkeit total woanders gehabt", so der Stylist weiter. Gerade während der Challenges habe er sich oft wie "das fünfte Rad am Wagen" gefühlt.

Imago Samuel Sohebi auf dem Roten Teppich beim 78. Filmfestival von Cannes, 2025

RTLZWEI Emmy Russ und Samuel Sohebi bei "#CoupleChallenge"

RTLZWEI Die "#CoupleChallenge"-Duos, 2026