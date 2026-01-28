Sechster Dschungeltag: Darum kann Dr. Bob heute feiern

Am sechsten Tag im Dschungelcamp steht plötzlich jemand anderes als die Campbewohner im Rampenlicht: Dr. Bob, der längst zum heimlichen Star von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" geworden ist, feiert heute seinen 76. Geburtstag – und das, während in Australien weiter um die Dschungelkrone gekämpft wird. Seit 2004 steht Robert McCarron, wie der Kult-Doc mit bürgerlichem Namen heißt, den Promis bei ihren Prüfungen zur Seite, beruhigt zitternde Kandidaten vor Schlangenbecken und erklärt mit seinem typischen Lächeln jedes noch so gruselige Krabbeltier.

Dabei steckt hinter der TV-Figur viel mehr als nur ein gut gelaunter Dschungel-Begleiter. Bereits seit 2002 war Dr. Bob im britischen Original "I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!" als medizinischer Experte im Einsatz, bevor er sich entschied, sich ganz auf die deutsche Ausgabe zu konzentrieren. Vor seiner Karriere im Dschungel arbeitete der gebürtige Londoner als Spezialeffektkünstler und Maskenbildner an großen Filmsets mit, darunter Blockbuster wie "Mad Max II – Der Vollstrecker", "Braindead", "Das Piano" und der Actionhit "Matrix". In einem RTL-Interview gab er Einblicke in sein Leben abseits der Kameras: "Ich lebe in einem kleinen Dorf in Australien auf 13 Morgen Land, neben einem Fluss und mit vielen Wildtieren wie Wallabys, Kängurus, Wombats, Schlangen und einer großen Anzahl von Vögeln in meiner Umgebung." Dort soll er auch seinen Ehrentag im Kreise seiner Familie feiern.

Mit seiner Frau Annette, die er seit Jahrzehnten kennt, lebt Dr. Bob unweit von Sydney. Seine beiden Kinder Kate und Jae, die er mit seiner ersten Frau adoptiert hat, und seine Enkelkinder spielen für ihn eine zentrale Rolle, und genau mit dieser Mischung aus Familienmensch und Naturfan beeindruckt er auch viele Kandidaten im Camp: Hinter den Kulissen gilt er als ruhiger Zuhörer, dem man alles anvertrauen kann – ein Bild, das zu dem Eindruck passt, den viele Zuschauer vom stets gelassenen Dschungel-Doc längst gewonnen haben. Heute bekommt der Mann mit der beruhigenden Ausstrahlung selbst viele gute Wünsche.

Getty Images Dr. Bob, Dschungelcamp-Arzt

Getty Images Dr. Bob und Annette Miles im Juli 2015

Instagram / dr_bob_offical_account Sonja Zietlow und Dr. Bob im Dschungelcamp 2024