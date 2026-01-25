Nanu: Diese Dschungelprüfung würde Dr. Bob nie durchziehen

Dr. Bob (75), bekannt aus dem Dschungelcamp, überrascht mit einem ehrlichen Geständnis. In einem Interview mit RTL verriet der beliebte Experte jetzt, dass er in den frühen Jahren seiner Teilnahme als medizinischer Betreuer fast alles ausprobiert habe, was die kulinarischen Prüfungen des Camps zu bieten hatten – von exotischen Speisen bis hin zu den berüchtigten Drinks. Doch bei einem bestimmten Gericht zieht selbst er die Grenze: Fischaugen. "Ich liebe Sushi und Sashimi, aber es schmeckt nicht nach Fisch", erklärt er. Das Fischauge hingegen, so der 75-Jährige, sei "wie reines Fischöl" und für ihn schlicht ungenießbar.

Mit humorvoller Offenheit beschreibt der erprobte Dschungelcamp-Profi seine Reaktion auf den Biss in ein Fischauge: "Wenn man reinbeißt... oh mein Gott! Ich kann das nicht essen. Wäre ich im Camp, keine Chance." Obwohl viele Kandidaten des Camps – darunter Claudelle Deckert (52) – sich in der Vergangenheit an genau dieser ungewöhnlichen Delikatesse versuchen mussten, gibt Dr. Bob offen zu, diese Prüfung kategorisch zu meiden. Während seiner langen Zeit im Camp ist er dennoch immer bemüht gewesen, die Teilnehmer zu ermutigen und ihnen bei der Bewältigung der Prüfungen zur Seite zu stehen.

Abseits der Skurrilitäten des Camps genießt Dr. Bob weltweit Kultstatus und ist für viele Fans ein unverzichtbarer Bestandteil der Show. Mit seiner charmanten Art und seinem medizinischen Know-how hat er sich über die Jahre hinweg in die Herzen der Zuschauer gespielt – und auch für dieses Jahr bereits seinen Tipp für den heißesten Anwärter auf die Dschungelkrone gegeben. Dass er trotz seiner langjährigen Erfahrung vor Fischaugen kapituliert, macht ihn nur umso sympathischer und menschlicher. Auch privat zeigt sich Dr. Bob gerne als bodenständige Persönlichkeit, die Leidenschaft für gutes Essen zu schätzen weiß – allerdings ganz ohne Fischöl!

ActionPress/ Stefan Gregorowius Dr. Bob

RTL Jan Köppen, Sonja Zietlow, Dr. Bob, Kim Virginia Hartung und Anya Elsner im Dschungelcamp

Imago Claudelle Deckert bei der 77. Bambi-Verleihung, München 2025