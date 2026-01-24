"Heftige Ausstrahlung": Samira Yavuz schwärmt von Dr. Bob

Samira Yavuz (32) hat im Podcast "Main Character Mode" ausgepackt, wie sich ihre letzten Tage vor dem Start im Dschungelcamp angefühlt haben – und dabei vor allem einer Person ein überraschendes Kompliment-Feuerwerk gewidmet: Dr. Bob (75). Beim finalen Fitting der Camp-Garderobe, irgendwo zwischen khakifarbenem Hemd und robusten Boots, probierte die Reality-TV-Bekanntheit zum ersten Mal ihre Outfits an und witzelte: "Damit gewinne ich wohl keinen Fashion Award." Kurz darauf lernte sie den Kult-Mediziner der Show kennen – wurde vermessen, gewogen und prompt hin und weg. "So ein süßer Mensch. So eine heftige Ausstrahlung hat der Mann, das ist so krass!", schwärmte Samira.

Im Gespräch erzählt Samira, dass das Kennenlernen mehr war als ein kurzer Smalltalk im Backstage. "Der ist ja auch einfach so ein...", setzt sie an, ringt um Worte und findet dann doch die passenden: "So ein süßer Mensch. Ich war mega geflasht von dem. Ich weiß nicht, ich lieb den einfach. Wenn ich ein bisschen älter wäre, wäre das so voll mein Typ", sagte sie im Podcast. Vor allem das Sicherheitsgefühl, das ihr Dr. Bob vermittle, hat sie beeindruckt: "Du bist so bei dem und du fühlst dich einfach sicher", beschreibt sie. Selbst die typischen Dschungel-Schrecken scheinen neben ihm zu verblassen: "Es ist mir vollkommen egal, ob ich gebissen oder gestochen werde von irgendwelchen Viechern. Wenn er da ist, hey, dann ist das alles kein Problem." Ihr Fazit über den Mann mit dem legendären Werkzeugkoffer: "Wie kann man so ein Urvertrauen in eine fremde Person haben? So ein Gefühl hat er mir gegeben, unfassbar krasse Person."

Abseits der Camp-Proben zeigt sich Samira in letzter Zeit offenherzig, wenn es um persönliche Eindrücke und Gefühle geht. Wer die Influencerin aus Social Media kennt, weiß: Sie nimmt ihr Publikum gerne mit hinter die Kulissen, erzählt von Nervenkitzel vor großen TV-Momenten und von den kleinen Details, die sie berühren. Dass sie ausgerechnet bei einem ersten Treffen so starkes Vertrauen spürt, passt zu der Art, wie die zweifache Mutter Nähe herstellt – direkt, emotional, ohne Umschweife.

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin 2026

Anzeige Anzeige

RTL Dr. Bob, Dschungelcamp-Arzt

Anzeige Anzeige

Imago Samira Yavuz vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten in Frankfurt am Main, 16.01.2026