Überraschung für Fans: Ariel, Gil und Eva treten Prüfung an

Gemeinsam mit Eva Benetatou (33) und Gil Ofarim (43) wurde Reality-Sternchen Ariel von den Zuschauern erneut in eine gemeinsame Dschungelprüfung gewählt. Anders als viele Fans erwartet hatten, treten die drei tatsächlich an und wagen sich in die Essens-Challenge "Grill den Köppen". Auf den Tellern landet nichts, was man im Camp vermisst hat: Statt Reis und Bohnen gibt es Wasserbüffelniere, Krokodilaugen, Kamelhirn und sogar Kuhurin. Das ist in einer Preview auf dem Instagram-Account der Show zu sehen.

Während Gil die Herausforderungen auf seinem Teller wortlos durchkaut, zeigt sich Ariel von ihrer gewohnten Seite: Sie ringt hörbar mit jedem Bissen – und schreit, was das Zeug hält. Das Trio kämpft während der Essensprüfung nicht nur mit den vermeintlichen Leckereien, die ihnen vorgesetzt werden, sondern auch mit gnadenlosem Zeitdruck. Um Sterne zu gewinnen, muss jeder Gang in 60 Sekunden verputzt sein. Doch für Eva, Gil und Ariel ist der erste Erfolg mit dem Bestreiten der Prüfung bereits eingefahren. Zur Erinnerung: Beim ersten gemeinsamen Anlauf zu einer Prüfung war der Traum von den 12 Sternen schon vor Beginn wegen Zoff zwischen Ariel und Eva geplatzt.

Ariel hatte sich zuletzt deutlich gegen die Teamkonstellation mit Eva und Gil gesträubt, wirkte im Camp spürbar genervt und ließ ihren Frust auch hören. Tags darauf zeigte das Camp-Küken jedoch Nervenstärke und brachte alleine vier Sterne zurück. Nun die erneute Teamchance: Ob das Trio die letzte Ausbeute übertreffen wird, entscheidet am Ende die Uhr.

RTL Ariel im Dschungelcamp, Tag 3

RTL Evanthia Benetatou im Dschungelcamp 2026

RTL Dschungelcamp-Star Gil Ofarim