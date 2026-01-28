Emotional: Hardy Krüger jrs. Frau über den Tod seines Sohnes

Ein stiller Moment am Lagerfeuer im Dschungelcamp – und plötzlich wird es sehr persönlich: Hardy Krüger jr. (57) erinnerte Patrick Romer (30) und Mirja du Mont (50) an den schwersten Tag seines Lebens, als sein Sohn Paul-Luca im Alter von acht Monaten starb. Der Schauspieler schilderte, wie er noch versuchte, den kleinen Jungen zu reanimieren. Kurz darauf sprach seine Frau Alice mit RTL über den Umgang der Familie mit diesem Verlust. Sie erklärte, das Thema sei in ihrem Alltag "allgegenwärtig". Gemeinsam mit Hardy, mit dem sie seit acht Jahren verheiratet ist, lebt die PR-Beraterin heute am Starnberger See – zusammen mit dessen Kindern aus früheren Beziehungen.

In dem Interview beschrieb Alice, wie sie ihren Mann in besonders schweren Momenten auffängt. "Ich bin hier, aber ich bin lieber ganz still und ich bin immer für dich da", sagte sie über die Gratwanderung zwischen Nähe und Rücksichtnahme. Gerade an Jahrestagen stünden sich Hardy und seine Ex-Frau Katrin besonders nah. Zu Paul-Lucas 15. Geburtstag schrieb der Schauspieler auf Instagram: "Du bist nicht fort, Du bist nur einen Herzschlag entfernt. Wir lieben dich über alle Grenzen hinweg." Alice betonte, dass es Zeiten gebe, in denen sich der Schauspieler zurückziehe und viel schreibe, und dass der Verlust Hardy und Katrin ein Leben lang begleiten werde. Den Dschungelcamp-Moment selbst erlebte sie mit Tränen in den Augen.

Neben Hardy und Alice gehören zu der großen Patchworkfamilie heute die gemeinsamen Kinder, seine Töchter Layla und Vinas sowie die Söhne Noah und Leon, mit denen sie am Starnberger See leben. Alice brachte zudem drei Kinder mit in die Ehe, die in den Familienverbund hineingewachsen sind. Zwischen ihr und Katrin, der Mutter von Paul Luca, hat sich ein respektvolles Verhältnis entwickelt, wie Alice berichtet: Sie sei sich sicher, dass auch die Ex-Frau wisse, dass sie sich auf sie verlassen könne. Hardy, der als Schauspieler in einer harten Branche groß geworden ist, habe gelernt, vieles mit sich selbst auszumachen, doch zu Hause zeigen sich nach ihren Worten sein "wahnsinnig weicher Kern" und seine Rolle als Familienmensch, der seine Kinder – auch den verstorbenen Sohn – immer im Herzen trägt.

Getty Images Alice Krüger und Hardy Krüger jr. im Oktober 2023

RTL Dschungelcamp-Kandidat Hardy Krüger jr., 2026

