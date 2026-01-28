Geld verzockt? Giuliano Hediger reagiert auf Ariels Vorwürfe

Ariel hat im Dschungelcamp schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner Giuliano Lorenzo Hediger erhoben – und der Reality-TV-Star reagiert jetzt. In einem Interview mit Bild widerspricht Giuliano der Darstellung, er habe massenhaft Geld im Casino verzockt. "So ganz stimmt das nicht, wie sie das erzählt hat. Das war in einer Zeit, in der ich wirklich sehr, sehr viel gearbeitet habe", erklärt er. Zusätzlich kam die Belastung, dass er nachts auf das Baby aufpasste. Das eine führte schließlich zum anderen: "Ich hatte sehr, sehr viel Psychoterror auch. Da gab es einfach so zwei, drei Monate [...], wo ich mal so eine halbe Stunde nach der Arbeit spielen gegangen bin. Das war irgendwie so ein Ventil für mich."

Giuliano räumt ein, dass er Ariel tatsächlich angelogen habe. "Irgendwann hat sie das herausgefunden", erklärt der Reality-Darsteller weiter und betont: "Ja, ich habe ihr das gestanden und da habe ich auch wieder direkt damit aufgehört. Natürlich war das falsch. Ich habe auch gemerkt, dass das so ein bisschen sich zu einer Sucht entwickelt hat." Sie habe das Ganze im Dschungelcamp jedoch überspitzt dargestellt. Finanziell gehe es nicht um Summen in schwindelerregender Höhe: "Das war vielleicht insgesamt 2.000, 3.000 Euro. Klar, das ist nicht wenig Geld, aber man stellt es jetzt so hin, als hätte ich, keine Ahnung, hunderte Tausend Euro verspielt."

Giuliano behauptet, er habe seine Ex Ariel in der Öffentlichkeit bislang "sehr, sehr, sehr krass geschützt". Die Reality-Darstellerin hatte im Camp zuvor geschildert, wie sie die nächtlichen Ausflüchte ihres damaligen Partners erst später über Kontoauszüge zuordnen konnte. Dass Ariel das Thema nun im australischen Camp vor einem Millionenpublikum öffentlich gemacht hat, kritisiert er: "Ich finde, man sollte das halt nicht droppen, so in einer Show. Ich habe mich, was sie angeht, auch immer zurückgehalten."

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

Instagram / _ariel__61 Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel im Jahr 2024

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Ex Ariel und der gemeinsamen Tochter, Juni 2025