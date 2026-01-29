Drohungen stoppten Hana Cross' Beckham-Enthüllungen

Hana Cross soll ein geplantes Enthüllungsinterview über ihre Beziehung zu Brooklyn Peltz-Beckham (26) abgeblasen haben. Das Model, das 2018 bis 2019 mit Brooklyn zusammen war und in dieser Zeit eng in die prominente Familie eingebunden wurde, wollte angeblich über ihre Zeit als Teil der Beckham-Familie sprechen. Doch dann prasselten wohl "gemeine" und "heftige" Nachrichten auf sie ein – und zwar aus Brooklyns Umfeld, wie Daily Mail berichtet. In diesen Nachrichten soll Hana ausdrücklich vor Indiskretionen gewarnt worden sein. Die Folge: Sie soll das Interview abgesagt und sich zurückgezogen haben.

Zuvor soll Hana mindestens zwei Angebote erhalten haben, offen über ihre Erfahrungen als Teil der "Marke Beckham" zu reden. Während der Beziehung nahm sie an verschiedenen Familienveranstaltungen teil, saß bei Modenschauen von Victoria Beckham (51) in der ersten Reihe und trug sogar Kleider der Designerin. Ein Insider behauptete den Berichten zufolge: "Hana wollte ihre Geschichte erzählen, aber sie hatte einige heftige Nachrichten von der Brooklyn-Seite, die sie vor Indiskretionen warnten, also hat sie es sich anders überlegt." Demnach wollte Hana erzählen, dass es bereits vor Brooklyns Ehe mit Nicola Peltz-Beckham (31) Spannungen in der Familie gab. In den Jahren ihrer Beziehung pendelten Hana und Brooklyn zwischen dem Anwesen der Familie in den Cotswolds und dem Haus in Holland Park, London. Nach der Trennung hieß es, einer der Streitpunkte sei gewesen, dass Brooklyn sich geweigert habe, Hana eine Verschwiegenheitserklärung (NDA) unterschreiben zu lassen. Seine Eltern sollen sich das angeblich gewünscht haben.

Abseits der Schlagzeilen pflegte Hana in jener Zeit ein enges Verhältnis zu Teilen der Familie: So lobte Victoria sie auf Social Media, während Hana Fotos von Brooklyns Schwester Harper postete, die ihr Nutella-Pfannkuchen ans Bett brachte. In anderen Beiträgen nannte sie Cruz ihren "kleinen Bruder". Nach der Trennung veröffentlichte sie Songs, die Fans als Anspielung auf das Beziehungsende deuteten und sprach offen über Phasen mit starker Angst. Hana, die im Modebusiness früh Fuß fasste und durch Wettbewerbe und Branchenkontakte aufstieg, hält ihr Privatleben seither weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – und lässt ihre Sicht auf die Beckhams nun wohl vorerst unter Verschluss.

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham im Mai 2019 im Hotel Martinez in Cannes

Getty Images Hana Cross, Model

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham im Mai 2019 in Cannes

