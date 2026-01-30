Im Familienstreit: David Beckham schließt 20-Jahres-Deal ab

David Beckham (50) macht weiter Geschäfte – und wie: Der frühere Fußballstar hat einen exklusiven 20-Jahres-Deal mit Interparfums angekündigt, um neue Düfte unter seiner Marke zu entwickeln und seine bestehenden Linien global auszubauen. "Ich freue mich sehr über die Partnerschaft mit Interparfums, um meine Düfte langfristig weiterzuentwickeln. Gemeinsam werden wir Produkte schaffen, die unverwechselbar und zeitlos sind", erklärt der Brite laut Daily Mail voller Zufriedenheit.

Interparfums-Chef Jean Madar schwärmte über die Zusammenarbeit mit dem Weltstar: "Wir freuen uns, mit David Beckham zu kooperieren, der moderne Raffinesse und zeitlose Eleganz verkörpert." Das Unternehmen rechnet damit, die weltweite Präsenz der Marke zu stärken und bis Ende 2029 einen neuen Signature-Duft vorzustellen. In den ersten Jahren unter der neuen Führung sollen die jährlichen Verkäufe 50 Millionen Dollar übersteigen.

Verkündet wurde die Partnerschaft in dieser Woche, während David in Paris an der Seite von Victoria Beckham (51) und den Kindern Romeo, Cruz und Harper unterwegs war. Dort wurde Victoria mit dem Orden "Knight of the Order of Arts and Letters" geehrt. Sohn Brooklyn Beckham (26) war bei dem Ausflug in die Stadt der Liebe nicht dabei: Er, seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) und der Rest seiner Familie führen seit rund einem Jahr einen heftigen Familienstreit. Erst kürzlich machte der Promi-Spross mit einer sechsseitigen Erklärung seinen Bruch mit der Familie deutlich.

Imago David Beckham bei der Premiere von Victoria Beckhams Netflix-Show in London

Getty Images David Beckham feiert mit Harper, Victoria, Romeo und Cruz den MLS-Cup-Triumph von Inter Miami

Imago Brooklyn Beckham bei einem Launch-Event in New York