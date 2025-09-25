So gut sollen sich Prinzessin Kate & Melania Trump verstehen

Melania Trump (55) besuchte kürzlich mit ihrem Ehemann Donald (79) das britische Königshaus. Insbesondere mit Prinzessin Kate (43) soll die First Lady bei dem Besuch in Großbritannien eine besondere Verbindung geknüpft haben. Während ihres gemeinsamen Auftritts am 18. September in den Frogmore Gardens, für ein Treffen mit Mitgliedern des britischen Scout-Programms, sah man die beiden Damen in entspannter Stimmung miteinander plaudern. Ein Insider bezeichnete die Begegnung gegenüber Hello! als "herzlich und freundlich", während Melania selbst ihre Reise wohl als "fantastisch" beschrieb.

Obwohl die zwei Damen auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein könnten, scheinen sie schnell eine gemeinsame Wellenlänge gefunden zu haben. Insider versprechen sich sogar bereits eine echte Freundschaft zwischen den beiden. "Das ist definitiv der Beginn einer offenbar sehr herzlichen, langfristigen Beziehung zwischen Kate und Melania", war sich die Quelle sicher. Auch optisch gaben die Britin und die Slowenin bei dem Treffen mit den britischen Pfadfindern ein stimmiges Bild ab: Beide waren in Erdtönen gekleidet und trugen ähnliche Wildlederjacken.

Abseits des Treffens mit Melania zog Kate bei einem prachtvollen Staatsbankett im Windsor Palace alle Blicke auf sich. In einem eleganten, bodenlangen Kleid der britischen Designerin Phillipa Lepley und einer glitzernden Tiara strahlte die Gattin von Prinz William (43) neben Donald und anderen Gästen an der Festtafel. Melanias Look hingegen stieß auf wenig Lob. Die 55-Jährige trug ein schulterfreies Kleid in Gelb mit einem hohen Beinschlitz – ein Outfit, das von vielen als bewusster Bruch mit dem Dresscode aufgefasst wurde.

Getty Images Prinzessin Kate und Melania Trump im September 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Donald Trump beim Staatsbankett im September 2025

Getty Images Königin Camilla und Melanie Trump beim Staatsbankett im September 2025