So reagierte Samira Yavuz' Mama auf ihr Playboy-Fotoshooting

Während Samira Yavuz (32) im australischen Dschungelcamp um Sterne kämpft, sorgt ihr Playboy-Cover für Gesprächsstoff – und zwar mitten in ihrem eigenen Podcast "Main Character Mode". Statt der Reality-Darstellerin selbst sitzen diesmal Mama Inge und Managerin Filiz am Mikrofon und plaudern über das Nacktshooting. Filiz will wissen, wie die Mutter auf die freizügigen Fotos ihrer Tochter reagiert hat. Inge macht schnell klar, dass sie den Playboy-Auftritt von Samira nicht nur akzeptiert, sondern sogar richtig gut findet.

Im Gespräch schwärmt Inge offen von dem Shooting und lässt keinen Zweifel daran, dass sie hinter der Entscheidung ihrer Tochter steht. "Auf den Playboy habe ich positiv reagiert", erzählt sie im Podcast und erinnert daran, dass Samira diesen Wunsch schon vor Jahren gehabt habe. Das Magazin bezeichnet sie als "absolut ästhetische Zeitung", die nichts mit einem Schmuddelblatt zu tun habe. Die Fotos ihrer Tochter findet sie "wunderschön" und "vorzeigbar", dazu passe für sie auch, dass Samira "einen schönen Körper" habe. Nacktheit an sich sieht die Mutter gelassen: "Wenn man zum Baden geht, sieht man auch viel. Finde ich jetzt nicht verwerflich", erklärt sie in Richtung der Hörer.

Für Samira erfüllt sich mit dem Playboy-Cover ein lang gehegter Traum, den sie schon vor ihrer Zeit im Dschungel geäußert hatte. Die zweifache Mutter hatte in der Vergangenheit bereits klargemacht, dass sie mit der späteren Wirkung der Fotos auf ihr Familienleben entspannt umgeht und keine Angst vor peinlichen Situationen mit ihren Töchtern hat. Privat sucht die Reality-Bekanntheit immer wieder die Nähe zu ihrer Community, spricht in ihrem Podcast offen über Körperbild, Mutterschaft und ihre Entscheidungen. Die Reaktion ihrer Mutter auf das Shooting zeigt, wie eng die Familie zusammenhält und wie selbstverständlich zu Hause über Themen wie Nacktheit und Selbstbestimmung gesprochen werden kann.

Imago Samira Yavuz beim Abflug ins RTL-Dschungelcamp 2026 am Frankfurter Flughafen

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Bekanntheit