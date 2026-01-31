Bianca wollte Kanye West vor seiner Therapie verlassen

Die Ehe von Kanye West (48) und Bianca Censori (31) stand vor wenigen Monaten offenbar wiederholt kurz vor dem Aus. Laut People soll Bianca mehrfach versucht haben, die Beziehung zu beenden, noch bevor Kanye sich in eine Schweizer Rehaklinik begab, um seine bipolare Störung behandeln zu lassen. Die Designerin sei schon seit geraumer Zeit unglücklich in der Ehe gewesen, zitiert das Blatt eine Quelle aus dem Umfeld des Paares. Kanye selbst sprach zuletzt in einem Interview mit Vanity Fair offen über die schwierige Phase und den Einfluss seiner Erkrankung auf sein Leben.

In der Reha soll Kanye sich nicht nur um seine mentale Gesundheit gekümmert, sondern auch realisiert haben, welchen Schaden sein Verhalten bei seinen Mitmenschen angerichtet hat. Erst kürzlich schaltete er im Wall Street Journal eine kostspielige Anzeige und entschuldigte sich für seine vergangenen antisemitischen Äußerungen, wobei er die Verbindung zwischen seiner Krankheit und seinen Aussagen betonte. Sein langjähriger Freund und Manager John Monopoly erklärte zudem gegenüber People, dass Kanye nun ernsthaft daran arbeite, Verantwortung zu übernehmen und sich nachhaltig bessern wolle.

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2023 sorgte die Beziehung von Kanye und Bianca immer wieder für Schlagzeilen. Die 31-Jährige, die Kanye öffentlich bereits als die Stiefmutter seiner vier Kinder bezeichnete, stand auch während seiner kontroversen und emotional aufgeladenen Phasen an seiner Seite. Gemeinsam suchten sie nach Lösungen, um mit den Herausforderungen umzugehen, die Kanyes Bipolarität mit sich bringt. Insbesondere Biancas Geduld und ihr Einsatz, ihren Partner in besonders kritischen Momenten zu unterstützen, wurden von ihm in der Vergangenheit immer wieder lobend hervorgehoben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori

Anzeige Anzeige

Instagram / biancacensori Bianca Censori mit Kanye West, Dezember 2025