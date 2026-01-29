Brooklyn Beckham: Benutzt und manipuliert von den Eltern?

Ein britischer Autor sorgt mit scharfen Worten für neuen Zündstoff im Beckham-Clan: Tom Bower, der im vergangenen Jahr das Buch "The House of Beckham: Money, Sex and Power" veröffentlicht hat, behauptete am Mittwoch in der Sendung "Good Morning Britain", Brooklyn Peltz-Beckham (26) sei von seinen berühmten Eltern Victoria (51) und David (50) "benutzt und manipuliert" worden. Der angehende Koch hatte zuletzt mit einer sechsseitigen Botschaft auf Instagram für Aufsehen gesorgt, in der er seiner Mutter und seinem Vater harte Vorwürfe machte. Der Model-Newcomer, der seit April 2022 mit Schauspielerin Nicola Peltz (31) verheiratet ist, erklärte darin, er wolle sich nicht versöhnen und fühle sich durch die öffentliche Darstellung seiner Familie kontrolliert. Laut Tom habe sich der Druck über Jahre aufgebaut und sei nun "explodiert".

Im Gespräch mit den Moderatoren Ed Balls und Susanna Reid (55) übte der Autor scharfe Kritik an den Familienoberhäuptern: "Er ist benutzt und manipuliert worden, ich fühle sehr mit ihm." Er lobte zugleich das Umfeld, in dem Brooklyn inzwischen lebe: Die Familie Peltz sei "hart arbeitend", er wirke an der Seite seiner Frau "sehr glücklich". In Brooklyns Posts war zuvor von "Demütigung" bei der prominenten Hochzeit in Miami die Rede gewesen, außerdem vom Vorwurf, Victoria habe ein geplantes Brautkleid in letzter Minute abgesagt, den ersten Tanz "gekapert" und sich "unangemessen" auf der Bühne verhalten. Freunde der Beckhams sollen gegenüber The Sun gesagt haben, das Ex-Spice-Girl und David seien von den Anschuldigungen "fassungslos". Berichten zufolge ließ Brooklyn seine Eltern zuletzt per Anwalt anschreiben, dass Kontakt nur über juristische Vertreter laufen solle.

Tom zog in "Good Morning Britain" zudem einen Vergleich zu Prinz Harry (41): Beide seien nicht ausreichend auf öffentlichen Druck vorbereitet worden, weshalb es irgendwann zu einem Befreiungsschlag kommen musste: "Sie explodieren – sie wurden nicht auf die Belastungen vorbereitet und haben keine Resilienz entwickelt." In früheren Beziehungen war Brooklyn unter anderem mit Hana Cross und Chloë Grace Moretz (28) liiert, heute präsentiert sich das Paar als eingespieltes Team, das berufliche Projekte und Privates eng miteinander verbindet. Geprägt von ihren eigenen, kinderreichen Familien, teilen beide eine klare Vision für ihre gemeinsame Zukunft: Sie möchten ein Leben voller Nähe und starker Verbundenheit führen und ein lebhaftes Zuhause mit zahlreichen Geschwistern haben. Genau diese Werte sollen eines Tages ihren Alltag prägen. "Wir wollen auf jeden Fall eine große Familie. Er hat drei Geschwister und ich habe sieben", erklärte Nicola in einem Gespräch mit der Zeitung The Times.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025

Getty Images Prinz Harry trifft zur Gerichtsanhörung in London ein