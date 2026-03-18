Nach Bühnenauftritt: Fan ist schwer enttäuscht von Bushido

Für Markus aus Stuttgart ist ein Traum zum Albtraum geworden. Der 33-jährige Hobbyrapper durfte im Januar bei einem Bushido (47)-Konzert der "Alles wird gut"-Tour in seiner Heimatstadt gemeinsam mit seinem Idol auf der Bühne stehen und den Klassiker "Sonnenbank Flavour" performen. Der Auftritt kam bei den Fans so gut an, dass Videos der Performance viral gingen und Markus kurzzeitig viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien einbrachte. Nach dem Gig versprach Bushido seinem Duettpartner dann auch, dass er beim großen Abschiedskonzert der Tour am 12. März in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle erneut auftreten dürfe.

Doch es sollte anders kommen. Wie die Stuttgarter Zeitung berichtete, stand Markus zwar tatsächlich auf der Gästeliste für die Show und hatte zu diesem besonderen Anlass sogar seine Mutter mitgebracht. Im entscheidenden Moment – dem "Sonnenbank Flavour"-Duett – holte Bushido jedoch kurzerhand einen anderen Fan auf die Bühne. Um seinem Idol eine Freude zu machen, hatte der 33-Jährige sogar ein T-Shirt mit einem Foto ihres gemeinsamen Auftritts im Januar anfertigen lassen. Als er realisierte, dass er nicht auf die Bühne durfte, wollte Markus das Shirt wenigstens hochwerfen – doch Bushido ließ es zurückwerfen. "Für mich ist eine Welt zusammengebrochen", sagte Markus gegenüber der Zeitung. Auf der Bühne soll der Rapper laut Bericht erklärt haben, Markus habe die erste gemeinsame Performance "zu sehr medial ausgeschlachtet" und dürfe deshalb nicht erneut auftreten. Der Hobbyrapper widersprach dieser Darstellung – er habe sich nie "arrogant oder abwertend" über Bushido geäußert.

Es ist nicht das erste Mal in letzter Zeit, dass der Rapper für Unmut bei seinen Fans sorgt. Der Release seines groß angekündigten letzten Soloalbums, das eigentlich Ende Februar erscheinen sollte, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Käufer, die die teils extrem teuren Bundles schon vor langer Zeit vorbestellt hatten, erhielten am Releasetag nur eine nüchterne Mail mit dem Hinweis, dass sich die Veröffentlichung verzögere. Als einige Fans online ihren Unmut kundtaten, teilte Bushido in einer Instagram-Story gegen die enttäuschten Vorbesteller aus. Wer mit dem geplatzten Termin nicht klarkomme, solle "bitte einmal Fenster kippen und frische Luft reinlassen", so der Musiker damals.

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Imago Bushido bei seiner "Alles wird gut"-Tour in der ZAG Arena, Hannover, 14.01.2026

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Imago Bushido bei seiner "Alles wird gut"-Tour in der ZAG Arena, Hannover, 14.01.2026

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Imago Rapper Bushido bei seiner Tour "König für immer!" in der Lanxess-Arena in Köln, März 2024