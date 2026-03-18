Nach Anouschka-Exit: "Promis unter Palmen"-Star kehrt zurück

Edith Stehfest (30) kehrt in Folge fünf überraschend in die Villa von Promis unter Palmen zurück und löst damit heftige Reaktionen bei ihren Mitbewohnern aus. Nachdem Anouschka Renzi (61) die Show außerplanmäßig verlassen hatte, steht die Schauspielerin plötzlich wieder im Wohnzimmer der Villa, um die entstandene Lücke zu füllen. Während ihr Noch-Ehemann Eric Stehfest (36) vor Freude laut schreit und ruft: "Du kommst genau richtig, ich kann nicht mehr. Die machen mich alle fertig", sind die anderen Kandidaten alles andere als begeistert. Besonders Dilara Kruse zeigt sich schockiert und droht sogar mit ihrem Ausstieg: "Ich schwöre auf alles, ich gehe", schimpft sie. Zwei Stehfests seien ihr einfach zu viel.

Während Eric in einem späteren Interview gesteht: "Ich habe Edith schon vermisst auf jeden Fall. Schon ein schönes Gefühl zu wissen, da ist jetzt wieder jemand, auf den man sich verlassen kann", fällt Maurice Dziwak (27) komplett aus allen Wolken. "Die verarscht mich jetzt", sagt er ungläubig aus seinem Schlafzimmer heraus. "Ich hatte das Problem gelöst, jetzt ist das Problem wieder da." Gina-Lisa Lohfink (39) hingegen zeigt sich erleichtert über Ediths Rückkehr und entschuldigt sich unter Tränen bei ihr: "Es tut mir so leid, dass ich dir da so in den Rücken gefallen bin", weint sie in Ediths Armen. Sie hatte die 30-Jährige zuvor in Folge zwei rausgewählt.

Edith selbst gibt sich schadenfroh über die Reaktionen ihrer Mitbewohner: "Es war genau bei jedem am Blick zu sehen: 'F*ck, alter. Jetzt ist die schon wieder hier drinnen'", erzählt sie. Die Atmosphäre in der Villa war zuletzt ohnehin angespannt. So kam es zwischen Martin Angelo (32) und Anouschka zu einem heftigen Streit, nachdem der Realitystar die Schauspielerin als die Person auswählte, mit der er am wenigsten Zeit verbringen würde – die Situation eskalierte komplett. Vor diesem Hintergrund dürfte Ediths überraschender Wiedereinzug das ohnehin angespannte Gefüge im Haus weiter durcheinanderwirbeln und die persönlichen Beziehungen der Bewohner erneut auf die Probe stellen.

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