Welpen haben Kim Kardashians Familie auf den Kopf gestellt

Kim Kardashian (45) hat ihren Kindern zu Weihnachten ein ganz besonderes Geschenk gemacht: Jeder ihrer vier Sprösslinge bekam einen Zwergspitz-Welpen. Damit toben laut People Magazine nun insgesamt sechs Hunde durch das Leben der Reality-TV-Ikone, die sich begeistert über die neuen Familienmitglieder zeigt. Im Podcast "Khloé in Wonder Land" erzählte sie ihrer Schwester Khloé Kardashian (41) jetzt, wie die Vierbeiner das Zusammenleben verändert haben: "Es ist zwar anstrengend, aber meine Kinder haben in den letzten Wochen so viel Verantwortung gelernt." Vor allem ihre Tochter North (12) habe eine enge Bindung zu ihrem Hund Uzi aufgebaut und weiche kaum noch von seiner Seite.

Doch nicht alle fanden die tierische Überraschung erfreulich. Kim erntete scharfe Kritik von der Tierschutzorganisation PETA, nachdem sie Bilder der niedlichen Hunde in ihren Instagram-Stories geteilt hatte. PETA-Chefin Ingrid Newkirk mahnte daraufhin: "Welpen sind keine Plüschtiere, und es ist eine verdammte Schande, dass Kim die Chance verpasst hat, sich für Tierheimwelpen einzusetzen." Parallel dazu kritisierte sie auch Kims Schwester Khloé, die sich auf Wunsch ihrer Kinder ebenfalls einen neuen Labrador-Welpen zu Weihnachten geholt hatte.

Während Kim bislang noch nicht auf die Kritik reagiert hat, scheinen ihre Kinder North, Saint (10), Chicago (8) und Psalm (6), die sie gemeinsam mit ihrem Ex Kanye West (48) hat, bestens mit den neuen Vierbeinern klarzukommen. In den sozialen Medien gibt die Mutter immer wieder kleine Einblicke in den turbulenten Alltag mit den Hunden. Zuvor verriet Kim auf Instagram die Namen der Welpen und schrieb: "Uzi, Teddy, Cookie und Cinnamon Roll" – die Fans durften raten, welcher Hundename zu welchem Kind passt. Trotz der Kritik hat der tierische Zuwachs offenbar schon fest seinen Platz in der Familie eingenommen.

IMAGO / Cover-Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Welpen, Dezember 2025

Instagram / Kim Kardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, Weihnachten 2025