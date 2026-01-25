Giulia Siegel sicher: Dschungel-Publikum ist gnädig mit Gil

Giulia Siegel (51), bekannt als Moderatorin und ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin, hat sich zum aktuellen Geschehen im Dschungelcamp geäußert. In einem Interview mit Oe24 analysierte sie die Chancen der prominenten Kandidaten. Besonders im Fokus: der Musiker Gil Ofarim (43). Schon vor dem Start der RTL-Show hatte er für hitzige Debatten gesorgt, viele Fans hatten sogar laut darüber nachgedacht, die neue Staffel aus Protest zu boykottieren. Im Camp selbst wurde es dann ernst, als Schauspieler Hardy Krüger junior (57) Gil direkt auf den berühmten Davidstern-Skandal von 2021 ansprach. "Ich darf nicht darüber reden. Ich möchte nie wieder dahin zurück, wo ich war, die letzten paar Jahre. Ich möchte meine Kinder wieder sehen. Das ist alles", erklärte Gil.

Im Gespräch erklärte die Moderatorin, warum sie überzeugt ist, dass die anfangs extrem harten Reaktionen auf Gil im Laufe der Sendung kippen könnten. "Das Publikum ist fair. Es war schon oft so, dass es am Anfang einen extremen Hass gegen einen Kandidaten oder eine Kandidatin hatte, doch irgendwann dreht sich das dann", sagte Giulia. Sie glaubt, dass die deutliche Ablehnung vieler Zuschauer inzwischen in Mitgefühl umschlage – nicht zuletzt, weil einige Mitcamper im Dschungel ziemlich hart mit Gil ins Gericht gingen. Laut Giulia sei genau das ein Grund, warum er bislang vergleichsweise selten in die Prüfungen gewählt wurde: Die Fans hätten inzwischen Sympathie für den umstrittenen Camper entwickelt, der mit 300.000 Euro Gage als Topverdiener der Staffel gilt.

Schon am ersten Tag im Dschungelcamp machte Gil deutlich, dass er sich zum Davidstern-Skandal aus rechtlichen Gründen nicht äußern darf. "Jedes Wort, das ich sage, würde alles wieder neu aufrollen", erklärte der Musiker sichtbar bewegt. Der Grund dafür: eine Verschwiegenheitserklärung zwischen ihm und dem Hotelmitarbeiter, dem er 2021 Antisemitismus vorgeworfen hatte. "Er hat am Freitagabend in der Sendung schon viel zu viel dazu gesagt. Sobald Gil darüber redet, könnte es sein, dass der ganze juristische Fall wieder neu aufgerollt werden könnte", stellte sein Manager gegenüber Bild klar. Die Kombination aus juristischer Brisanz und öffentlichem Druck dürfte für Gil in den nächsten Tagen im Camp zu einer echten Belastungsprobe werden.

Collage: Instagram / giuliasiegel, Imago Collage: Giulia Siegel und Gil Ofarim

RTL Giulia Siegel, TV-Star

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp-Kandidat 2025