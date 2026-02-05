Letzte Chance: Fantasy-Kultfilm verlässt bald Amazon Prime

Jetzt wird es knapp: Ridley Scotts (88) Fantasy-Märchen "Legend" verabschiedet sich in zwei Tagen aus dem Abo von Prime Video – am 7. Februar ist Schluss. Der Film von 1985 schickt Tom Cruise (63) als Waldläufer Jack in eine dunkle, verführerisch-schöne Welt, in der die letzten Einhörner gejagt werden. An seiner Seite: Mia Sara als Prinzessin Lili. Gegenüber steht ein Gegner, der Kultstatus hat: Tim Curry (79) als dämonischer Fürst "Darkness". Wer das außergewöhnlich düstere Abenteuer noch ohne Zusatzkosten streamen will, sollte sich jetzt beeilen – danach ist der Titel nicht mehr im Abo enthalten.

In "Legend" gerät das Gleichgewicht der Märchenwelt ins Wanken, als "Darkness" die Einhörner auslöschen will, um die ewige Nacht heraufzubeschwören. Jack muss sich dem Bösen stellen, um Licht, Hoffnung und Liebe zu retten. Das Publikum ist sich einig: Der Film ist und bleibt etwas Besonderes. "'Legend' wirkt wie ein Fiebertraum der 1980er – kein Meisterwerk, aber ein wunderschön unperfekter Schatz", schwärmt ein Fan laut Rotten Tomatoes. Besonders gefeiert wird die "teuflisch gute" Performance von Tim Curry, dessen ikonische Teufelsmaske bis heute Gänsehaut auslöst.

Hinter den Kulissen trifft hier viel Nostalgie auf persönliche Kultmomente: Für Tom Cruise markierte "Legend" den frühen Abschnitt einer Karriere, die ihn später zum globalen Actionstar machte, während Tim Curry mit seiner Verwandlung in "Darkness" eine seiner prägendsten Rollen schuf – eine Figur, die Fans Jahrzehnte später noch zitieren und auf Conventions feiern. Fans verbinden den Film mit dem Gefühl einer anderen Kinowelt: Nebel, Glitzerstaub, praktische Effekte und opulente Masken, die an Wohnzimmerabende und erste VHS-Erlebnisse erinnern. Wer diese Atmosphäre noch einmal erleben oder zum ersten Mal entdecken will, hat jetzt die letzte Chance im Prime-Programm.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Mia Sara bei der Premiere von Neons "The Life of Chuck", Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Tim Curry im Jahr 2010

Anzeige