Periode verloren: Nessi hatte ungesundes Verhältnis zu Sport

Vanessa Borck (29) hat in einem neuen TikTok-Clip offen über ihr schwieriges Verhältnis zu Sport gesprochen und dabei ungefiltert Einblicke in vergangene Extreme gegeben. Die Influencerin erklärt, sie habe vor ihrer Teilnahme an Princess Charming "wahnsinnig viel Sport" getrieben – aus rein oberflächlichen Gründen. Dabei habe sie auch ihre Ernährung umgestellt und auf Kohlenhydrate verzichtet. Das Ergebnis sei alarmierend gewesen: Ihr Körper habe so stark gelitten, dass ihre Periode ausblieb. "Es war einfach für meinen Körper nicht gesund", gesteht sich Vanessa ein.

Nach "Princess Charming" habe sie ihre Probleme eingesehen. Fortan ging Nessi nur alle paar Wochen zum Sport und gönnte ihrem Körper Ruhe. Nun will sie aber erneut einen Zahn zulegen in Sachen Fitness – dieses Mal aber aus ganz anderen Gründen. Die Influencerin nimmt an Let's Dance teil und will ihre Kondition auf gesunde Weise verbessern, bis das harte Training für die Tanzshow offiziell startet. "Mir ist es wichtig, dass mein Körper einfach im Gleichgewicht bleibt, dass ich mich nicht wieder zu einer extremen Esskultur bringe und fünfmal die Woche zum Sport renne. Das tut mir langfristig einfach nicht gut", erklärt sie ihre Pläne.

Nessi blickt nun positiv in Richtung Zukunft – und freut sich insbesondere auf ihre "Let's Dance"-Teilnahme. Sie war die Erste, die Anfang des Monats als Kandidatin angekündigt wurde. Die Vorfreude überwiegt zwar, doch einige Aspekte bereiten der 29-Jährigen auch Sorgen. "Die meiste Angst habe ich vor Kritik. Ich weiß, man wird da halt bewertet, und davor habe ich ein bisschen Angst", gab sie erst kürzlich auf Instagram zu.

Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, die neue "Princess Charming"

Instagram / nessiontour Nessiontour, Influencerin