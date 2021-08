Die Fans von Bullshit TV müssen jetzt ganz stark sein! Seit über zehn Jahren begeistert das Comedy-Trio jetzt schon seine Fans auf YouTube – darunter mit Streetcomedy, Pranks, Parodien, Rap-Battles oder Musik. Inzwischen folgen dem erfolgreichen Kanal schon sage und schreibe 1,8 Millionen User. Doch auf alle begeisterten Zuschauer wartet jetzt ein Schock: Chris Manazidis ist bei Bullshit TV ausgestiegen!

Das gaben seine verbliebenen Kollegen Philipp Meichsner aka Phil und Sebastian Meichsner aka C-Bas jetzt offiziell auf ihrem YouTube-Kanal bekannt. "Einige haben es wahrscheinlich schon mitbekommen: Chris hat Bullshit TV verlassen. Er hat uns mitgeteilt, dass er nicht mehr dabei sein und sich anderen Projekten widmen möchte", erklären die Webstars. Anschließend offenbaren sie – was für viele eine Überraschung sein dürfte: "Wir haben privat keinen Kontakt mehr und schließen aus, dass wir noch mal gemeinsame Sache machen werden." Doch ihre Fans müssen sich keine Sorgen machen: Chris' Abgang ist nicht das Ende von Bullshit TV! "Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der dabei bleibt!", betonen die Jungs.

Chris äußert sich in dem Clip nicht zu seinem Exit – und seine Fans sind mächtig enttäuscht darüber! "Schön, dass es ein ehrliches Statement gab. Finde es jedoch schade, dass Chris nicht dabei war oder eventuell per Video auch etwas dazu gesagt hat", beteuert ein Fan. "Ich persönlich finde es sehr schwach von Chris, dass er es nach all den Jahren nicht schafft, sich in dem Video noch persönlich von der treuen Community zu verabschieden."

SAT.1/Willi Weber Chris Manazidis, "Promi Big Brother"-Kandidat 2019

Instagram / bullshittv Chris Manazidis, Sebastian Meichsner und Philipp Meichsner von Bullshit TV

Promi Big Brother, Sat.1 Chris Manazidis, "Promi Big Brother"-Kandidat 2019

