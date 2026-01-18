Nach Neubeginn in Kalifornien: Prinz Harry hat oft Heimweh

Prinz Harry (41) hat in Montecito, Kalifornien, ein neues Leben begonnen und genießt die Freiheiten sowie die Privatsphäre, die ihm dort zuteilwerden. Gemeinsam mit Herzogin Meghan (44) und den beiden Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) lebt der 41-Jährige fernab der strengen Verpflichtungen des britischen Königshauses. Im privaten Alltag gilt der Aussteiger-Royal als "sehr glücklich", wie eine Quelle jetzt gegenüber US Weekly verriet. In Kalifornien fühle er sich endlich freier, könne entspannt am Strand spazieren gehen und sich ganz auf seine Rolle als Vater konzentrieren. So schön sein neues Leben auch wirkt, lässt Harry das Heimweh nach Großbritannien jedoch nicht los.

Royal-Autor Christopher Andersen beschreibt Harrys Gefühlslage laut Kurier.at als eine stille Zerreißprobe. Einerseits genieße der Herzog sein neues Leben, andererseits bedauere er, dass weder er noch seine Kinder wirklich an ihrem royalen Erbe teilhaben. Besonders schmerzlich sei für ihn der Verlust seiner militärischen Ehrentitel, die ihm ein Jahr nach dem Umzug entzogen wurden. Für den früheren Soldaten sei das Militär "ein großer Teil seines Lebens" gewesen. "Man vergisst oft, dass Harry im Grunde seines Herzens Offizier ist", so Christopher Andersen. "Ihm geht es um Struktur, Ehre und Pflicht – Dinge, die ihm in seinem Leben in Montecito fehlen." Laut OK! hält Harry dennoch an der Hoffnung fest, seine Zeit zwischen Kalifornien und Großbritannien aufteilen zu können.

Während Harry aktuell nach London reist, um im Prozess gegen den Verlag der Boulevardzeitung Daily Mail auszusagen, könnte auch Herzogin Meghan im Juli mitkommen, um gemeinsam mit ihrem Mann beim Countdown der von ihm gegründeten Invictus Games aufzutreten. Beobachter sehen darin eine Gelegenheit für Meghan, wieder ins royale Rampenlicht zu treten, bezweifeln jedoch ernsthafte Versöhnungsabsichten. Es bleibt abzuwarten, ob sich die königliche Familie in Zukunft wieder annähern wird und ob Harry eines Tages wieder mehr Zeit in Großbritannien verbringen kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry, 2015

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie