George R. R. Martin schreibt finale "Game of Thrones"-Bücher

George R. R. Martin (77) hat in Berlin für einen echten Jubel-Moment unter Game of Thrones-Fans gesorgt. Der Autor erschien am Dienstagabend zur Weltpremiere der neuen HBO-Max-Serie "A Knight of the Seven Kingdoms" im traditionsreichen Zoo Palast und ließ sich anschließend bei der großen Premierenparty im Gropius-Bau feiern. Im Blitz-Talk mit Bild beantwortete der Schriftsteller die eine Frage, die Millionen Leserinnen und Leser seit Jahren bewegt: Arbeitet er noch an den letzten beiden Bänden von "Das Lied von Eis und Feuer"? Georges knappe, aber deutliche Zusage: "Ja, natürlich. Ich schreibe noch!" Bereits seit 2011 warten Fans ungeduldig auf die letzten beiden Bücher der Saga: "The Winds of Winter" und "A Dream of Spring".

Bei der Premiere im Zoo Palast sprach der US-Amerikaner außerdem über die Serienadaptionen seines Westeros-Universums. Im Fokus stand an diesem Abend das neue Projekt "A Knight of the Seven Kingdoms", das die Geschichte von Ser Duncan und seinem Knappen Egg beleuchtet. Die Serie, die zeitlich zwischen "Game of Thrones" und dem Spin-off House of the Dragon angesetzt ist, fesselt mit einem deutlich persönlicheren Erzählstil. Dem 11-jährigen Dexter Sol Ansell, der Egg verkörpert, wird dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt. George betonte scherzhaft: "Da müssen wir uns beeilen, damit er nicht plötzlich zu groß wird." Neben diesem Projekt sind weitere Staffeln von "House of the Dragon" bereits in der Pipeline, sodass den Fans in naher Zukunft der Westeros-Stoff nicht ausgehen wird.

Seitdem 1996 das erste Band der Buchreihe veröffentlicht wurde, hat das Fantasieuniversum von George R. R. Martin eine weltweite Fangemeinde begeistert. Neben den komplexen Machtkämpfen und Intrigen beeindruckten besonders die Charaktere, die oft unerwartete Entwicklungen durchlaufen. Die Serie "A Knight of the Seven Kingdoms", die rund 90 Jahre vor den Hauptereignissen angesiedelt ist, widmet sich einer ruhigeren, aber ebenso spannenden Ära. Fans, die den ersten Trailer bereits genossen haben, sind gespannt darauf, ob die Story ähnliche Begeisterung wie die Hauptreihe hervorrufen wird. George, der für tiefgründige Geschichten bekannt ist, scheint weiterhin fest entschlossen, sein Lebenswerk zu vollenden.

Getty Images George R. R. Martin, Autor

Getty Images George R. R. Martin (m.) mit einigen vom "Game of Thrones"-Cast

Getty Images Die Hauptdarsteller von "Game of Thrones" im April 2019

