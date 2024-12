Lottie Moss gibt Einblicke in ihr wildes Datingleben

Model Lottie Moss (26) hat am Dienstag ihre Fans mit einer unerwarteten Dating-Geschichte überrascht. In ihrer Instagram-Story teilte sie eine Reihe sexy Bikini-Fotos sowie einen schwarzen Hintergrund, auf dem sie schrieb: "Ich denke gerade darüber nach, dass ich mit einem Typen vielleicht zwei Wochen zusammen war und mich schlussendlich um 6 Uhr morgens von ihm tätowieren ließ, nur um mich am folgenden Tag von ihm zu trennen – soll ich das im Podcast erklären?"

Die jüngere Halbschwester von Supermodel Kate Moss (50), die zuletzt mit einer verpfuschten Beauty-Behandlung Schlagzeilen machte, erhielt von stolzen 85 Prozent ihrer Follower eine klare Zustimmung, die ganze Geschichte hören zu wollen. Es sieht also so aus, als ob sie die Anekdote in der nächsten Episode ihres Podcasts "Dream On" vollständig erzählen wird. Dass Lottie offen über ihre Beziehungserfahrungen spricht, ist nichts Neues. Erst im September hatte sie ihren Herzschmerz über die Trennung von ihrem damaligen Freund Evan Campbell mit ihrer Fangemeinde geteilt.

Nach der Trennung zeigte sich Lottie enttäuscht und schrieb auf X: "Gerade verlassen worden, also scheint es ein wilder Herbst zu werden." Auf weiteren Sozialen Netzwerken fügte sie hinzu: "Wenn du ein heterosexueller Mann bist, sprich bitte in absehbarer Zeit nicht mit mir, danke." Zuvor hatte sie eine kurzlebige Romanze mit Adam Collard aus "Love Island", den sie bei "Celebs Go Dating" kennengelernt hatte. Auch mit Tristan Evans (30), dem Schlagzeuger von The Vamps, war sie 2021 liiert.

Anzeige Anzeige

Gareth Cattermole/Getty Images; Dimitrios Kambouris/Getty Images Collage: Lottie und Kate Moss

Anzeige Anzeige

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige