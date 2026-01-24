Beckhams gewinnen Nachbarschaftsstreit um Familienanwesen

Victoria (51) und David Beckham (50) haben im Streit um eine geplante Umgestaltung auf ihrem Anwesen in den Cotswolds einen Sieg errungen. Das Paar, das in der Region ein 13,7-Millionen-Euro-Anwesen besitzt, kämpfte seit Monaten um die Genehmigung, eine bestehende landwirtschaftliche Zufahrt zu einer privaten Einfahrt zu erweitern. Trotz heftiger Proteste aus der Nachbarschaft, die den Bau als unnötigen Eingriff in die Natur empfanden, gab der Regionalrat dem prominenten Paar nun grünes Licht für das Projekt. Die Neugestaltung, die auch eine Sicherung ihrer Privatsphäre gewährleistet, soll den Zugang zum Haus erleichtern und zusätzliche Naturschutzmaßnahmen wie Baum- und Wildblumenpflanzungen beinhalten.

Der bisherige Zugang zu dem denkmalgeschützten Landhaus wird mit Besuchern des benachbarten Luxus-Mitgliederclubs Soho Farmhouse geteilt, einem beliebten Rückzugsort für Prominente wie George (64) und Amal Clooney (47), Cara Delevingne (33) oder Molly-Mae Hague (26). In ihren Unterlagen hatten Victoria und David den bestehenden Weg als "problematisch" beschrieben, da es sich um eine Sackgasse handle, die dem aktuellen Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen sei. Doch mehrere Anwohner beklagten laut Daily Mail und The Sun, eine zusätzliche Zufahrt sei unnötig. Zudem war das Paar in die Kritik geraten, weil Bauarbeiten im Juni 2024 bereits begonnen hatten, bevor die Genehmigung vorlag. Nun hat die Behörde die Nutzung des Tracks offiziell geändert und die bereits erfolgte Erweiterung nachträglich gebilligt. Geplant sind neue Tore an beiden Enden des Schotterwegs, zusätzliche Baumpflanzungen, ein Wildblumenstreifen sowie Nistkästen und Unterschlüpfe für Vögel, Insekten, Fledermäuse und Igel, um die Biodiversität zu stärken.

Das Cotswolds-Anwesen, ein denkmalgeschützter Landsitz mit Tennisplatz, Teich, Baumhaus und Küchengarten, hat sich in den vergangenen Jahren zum Familienmittelpunkt der Beckhams entwickelt. David und Victoria, die neben dem Anwesen in Oxfordshire auch eine prächtige Stadtvilla in London und eine luxuriöse Immobilie in Miami besitzen, zeigen in sozialen Medien immer wieder private Momente aus dem Leben auf dem Land – vom gemeinsamen Kochen mit frischer Ernte bis zu spielerischen Szenen im Garten. Zuletzt geriet das Paar jedoch nicht wegen ihrer Immobilien in die Schlagzeilen, sondern aufgrund der schweren Anschuldigungen, die ihr Sohn Brooklyn (26) gegen sie hervorbrachte.

