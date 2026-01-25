Flavio Briatore: "Es ist nicht leicht" mit Tochter Leni Klum

Flavio Briatore (75) hat in Barcelona offen über das Verhältnis zu Leni Klum (21) gesprochen. Bei der Präsentation des neuen Alpine-F1-Boliden auf einem Kreuzfahrtschiff im Hafen der Stadt erklärte die Formel-1-Legende auf Fragen des Nachrichtenportals 20 Minuten, dass die Verbindung zu seiner Tochter zwar kompliziert sei, sie aber im Austausch stünden. "Es ist nicht leicht, aber wir reden miteinander", sagte der Italiener. Er betonte, dass er viel Zeit mit seinen Kindern verbringe, obwohl Leni in Los Angeles lebt.

Leni entstand aus der kurzen Beziehung von Flavio und Heidi Klum (52), kam allerdings erst nach der Trennung des Paares zur Welt. Später wurde sie von Heidis damaligem Ehemann Seal (62) adoptiert, während Flavio sich über Jahre komplett aus dem Leben des Mädchens zurückzog. Diese lange Funkstille bezeichnet der Unternehmer nun als Vergangenheit und erklärte, er sei ein "guter Vater", der sich intensiv um seine Kinder kümmere. Er sprach davon, mit seinen Ex-Partnerinnen eine "gute" und mit beiden Kindern sogar eine "super Beziehung" zu haben und schwärmte davon, eine große Familie zu haben, in der "jeder glücklich" sei.

Leni, die sich längst ein eigenes Standbein als Model und Social-Media-Star aufgebaut hat, bewegt sich selbstverständlich zwischen den Welten ihrer beiden Väter. Bei besonderen Anlässen wie ihrem Geburtstag feiert sie mittlerweile mit Seal und Flavio an ihrer Seite. Während Heidi in Los Angeles ihr Patchwork-Leben mit Ehemann Tom Kaulitz (36) führt, hat sich rund um Leni ein Geflecht aus Bonus-Eltern und Halbgeschwistern gebildet, das bei aller Komplexität Raum für gemeinsame Momente lässt.

Dominik Bindl/Getty Images, Olivier Anrigo/Getty Images Collage: Leni Klum und Flavio Briatore

Instagram / briatoreflavio Model Leni Klum mit Vater Flavio Briatore und Halbbruder Falco im Mai 2025 in Monaco

ActionPress / BFA Heidi Klum mit ihren Kids Lou, Johan und Leni sowie Ehemann Tom Kaulitz, Oktober 2024