Esther Schweins rührt mit Tango für Mama bei "Let's Dance"

Emotionaler könnte ein Comeback aus der Osterpause kaum sein: Bei Let's Dance sorgte Esther Schweins (55) am Freitagabend in Köln für einen echten Gänsehautmoment. Gemeinsam mit Profitänzer Massimo Sinató (45) legte die Schauspielerin einen leidenschaftlichen Tango aufs Parkett – und widmete den Auftritt ganz ihrer Mutter Lieselotte, die an diesem Tag ihren 90. Geburtstag feierte. "Ohne jemandem was wegnehmen zu wollen: Heute zu ihrem Geburtstag tanze ich nur für sie", erklärte Esther in der Show. Für die Vorbereitung waren die beiden sogar extra von Köln nach Mannheim in das Pflegeheim der Jubilarin gereist, um ihr den Tanz schon vorab zu zeigen, wie in der Sendung zu sehen war.

Die Bilder aus dem Heim, in denen Esther und Massimo der sichtlich gerührten Lieselotte ihren Tango präsentierten, liefen kurz vor dem Live-Auftritt über die Bildschirme und gingen nicht nur den Zuschauern, sondern auch der Jury ans Herz. Auf dem Parkett lieferte das Duo dann eine intensive Performance ab – belohnt wurden die beiden mit 22 Punkten. Juror Jorge González (58) fand emotionale Worte für die Schauspielerin: "Deine Mutter hat heute ein schönes Geschenk bekommen. Das war dein bester Tanz", schwärmte er in der Sendung. Zwischen all den Showmomenten, knalligen Kostümen und Jury-Sprüchen stach Esthers Auftritt damit besonders heraus.

Die Sendung, die am Freitagabend nach der Osterpause zurückkehrte, hatte gleich mehrere emotionale Höhepunkte zu bieten. Neben Esthers Tango-Widmung feierte Juror Joachim Llambi (61) sein fast 20-jähriges Jubiläum bei der Show – Moderatorin Victoria Swarovski (32) und Kollege Daniel Hartwich (47) gratulierten herzlich. Am Ende der Show musste ein weiteres Paar die Tanzschuhe abgeben: Nachdem in der vergangenen Show Betty Taube (31) ausgeschieden war, war nun auch für Bianca Heinicke (33) und ihren Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (38) die Reise bei "Let's Dance" beendet.

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RTL / Stefan Gregorowius Esther Schweins und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Esther Schweins und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Esther Schweins und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2026