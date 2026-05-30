Timothée Chalamets Mutter erinnert sich an seine Rap-Phase

Timothée Chalamet (30) hatte offenbar nicht nur schauspielerische Ambitionen, als er die renommierte LaGuardia High School in New York besuchte – er lebte dort auch seine Vorliebe für Rapmusik aus. Auf der American Ballet Theatre Spring Gala schwelgte seine Mutter Nicole Flender im Gespräch mit dem Magazin People in Erinnerungen an Timothées Highschool-Zeit. Damals trat der heute 30-Jährige unter dem Namen "Lil Timmy Tim" als Rapkünstler an seiner Schule auf. "Wisst ihr, er war ein Rap-Künstler an einer Highschool, also hat er sein eigenes Ding durchgezogen", erinnert sich Nicole an diese Zeit.

Die Figur Lil Timmy Tim geht auf ein bis heute im Netz kursierendes Video aus dem Jahr 2012 zurück, in dem der heutige Hollywoodstar zunächst einen selbst geschriebenen Rap-Song zum Besten gibt und dann in Nicki Minajs (43) Song "Roman Revenge" übergeht. In einem früheren Interview mit Business Insider schwärmte Nicole bereits von der Resonanz auf die Performance: "Alle haben es geliebt." Auch wenn Timothée seine Rap-Persona nach der Schulzeit ablegte, tauchte Lil Timmy Tim später immer wieder auf – etwa in Comedy-Sketchen bei Saturday Night Live und zuletzt in einem Remix des Songs "4Raws" mit EsDeeKid, um seinen Oscar-nominierten Film "Marty Supreme" zu promoten.

Für Nicole ist das Rapper-Kapitel ein weiteres Beispiel dafür, dass ihr Sohn stets seinen eigenen Weg geht. "Timmy hat keinen Ballettunterricht genommen. Meine Tochter schon... Aber Timmy hat sein eigenes Tanzen gemacht", sagte sie auf der Gala. Die stolze Mutter tritt seit Jahren als leidenschaftliche Unterstützerin ihres Sohnes auf. Gegenüber Business Insider bezeichnete sie sich selbst als "Cheerleaderin" ihrer Kinder und machte dabei deutlich, dass ihr das Wohl ihrer Kinder am meisten am Herzen liegt: "Alles, was ich will, ist, dass sie glücklich sind."

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Getty Images Bei den Actor Awards in Los Angeles: Timothée Chalamet mit seiner Mutter Nicole Flender

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Getty Images Timothée Chalamet und Nicole Flender besuchen die 97. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Imago Szene aus "Marty Supreme" (2025) mit Timothée Chalamet als Marty Mauser